Έντονες αντιδράσεις καταγράφονται στην Πάφο από επιχειρηματίες, υπαλλήλους και περίοικους συγκεκριμένου κτηριακού συγκροτήματος με καταστήματα και γραφεία στην καρδιά του εμπορικού κέντρου για την κατάσταση που επικρατεί εδώ και μήνες με την διαβίωση αλλοδαπών σε αυτό.

Όπως καταγγέλλουν στο συγκεκριμένο κτήριο επί της οδού Αθηνάς επικρατούν συνθήκες που συνιστούν υγειονομική βόμβα για ένοικους και εργαζόμενους εκεί, αλλά και σοβαρό κίνδυνο για την δημόσια ασφάλεια. Ειδικότερα καταγγέλλεται ότι κατάστημα του ισογείου έχει παρανόμως μετατραπεί σε κατοικία και μάλιστα έχοντας διαρρυθμιστεί εσωτερικά ώστε να υπενοικιάζεται σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων που διαμένουν εκεί υπό άθλιες συνθήκες σε δωμάτια-τρύπες.

Πέραν τούτου, αναφέρουν οι εργαζόμενοι στο κτήριο, ακόμη και το μικρό δωμάτιο που φιλοξενεί τους μετρητές της ΑΗΚ έχει παραβιαστεί και αποτελεί χώρο διαμονής ενός αστέγου, χωρίς να έχει καμία απολύτως υποδομής υγείας, χωρίς νερό και χωρίς ηλεκτρισμό. Το άτομο αυτό διαμένει εκεί έχοντας ένα στρώμα στο έδαφος και μια καρέκλα, επισημαίνουν, με όλο το μικρό δωμάτιο να έχει μετατραπεί σε σκυβαλότοπο από τις συσκευασίες τροφίμων και ποτών του χρήστη του, αλλά και άλλων ατόμων τα οποία υποδέχεται στον συγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο.

Οι άνθρωποι του διατηρούν στη συγκεκριμένη πολυκατοικία επιχειρήσεις καταγγέλλουν ότι από τον περασμένο Ιούνιο, όταν και το πρόβλημα απέκτησε μεγάλες διαστάσεις, έχουν προβεί σε έντονες και συνεχείς παραστάσεις προς τον ΕΟΑ Πάφου, τον Δήμο Πάφου, την Αστυνομία, την ΑΗΚ, την Πολεοδομία και την Πυροσβεστική, πλην όμως καμία ουσιαστική παρέμβαση δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, τονίζουν.

Κάνουν λόγο για εικόνες ντροπής για την κοινωνία και το κράτος, καταλογίζοντας ευθυνοφοβία στους αρμόδιους.

Ζητούν δε την άμεση παρέμβαση των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας του κράτους προκειμένου να αναληφθούν ευθύνες από κάθε αρμόδια αρχή στον τομέα της, ώστε να σταματήσει η κατάσταση που προκαλεί και κινδύνους για την ασφάλεια όλων στο κτήριο και για την ευρύτερη υγειονομική κατάσταση.