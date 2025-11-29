Η υδατική κατάσταση της επαρχίας Πάφου, όπως και σ΄ ολόκληρη την Κύπρο είναι τραγική. Τα φράγματα έχουν στην ουσία στερέψει, αφού βρίσκονται στο ιστορικό χαμηλό του 10%. Το υδατικό ισοζύγιο στην επαρχία Πάφου έχει αλλάξει δραματικά και η κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς. Οι διαθέσιμες ποσότητες νερού δεν αρκούν να καλύψουν τις ανάγκες της επαρχίας και ως εκ τούτου, θα έχουμε αποκοπές σε ύδρευση και άρδευση, σε περίπτωση που αυτή η δραματική κατάσταση συνεχιστεί.

Αυτό επισημαίνει σε παρέμβαση του ο βουλευτής Πάφου του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής, τονίζοντας ότι ειδικότερα για την περιοχή Πόλης Χρυσοχούς, όπου η ύδρευση εξαρτάται αποκλειστικά από τις καιρικές συνθήκες, κάτι το οποίο δεν διασφαλίζει την υδατική ασφάλεια της περιοχής, επιβάλλεται άμεσα η λήψη μέτρων.

Με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην περιοχή Πόλης Χρυσοχούς, αναφέρει ο κ. Φακοντής, τίθενται συγκεκριμένα αιτήματα των τοπικών φορέων, όπως η δημιουργία Μονάδας Αφαλάτωσης στην περιοχή Χρυσοχούς για κάλυψη των αναγκών ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής, ολοκλήρωση από το κράτος του αρδευτικού έργου της περιοχής Πωμού το οποίο συνδέει το φράγμα Πωμού με το φράγμα της Ευρέτου ώστε σε περίπτωση υπερχείλισης του το νερό να μην χάνεται αλλά να αποταμιεύεται στο φράγμα της Ευρέτου και σύνδεση του δικτύου άρδευσης της κοιλάδας της Χρυσοχούς με το φράγμα της Ευρέτου ώστε να μπορεί να αρδεύεται η κοιλάδα.

Τα αιτήματα αυτά, τα έχουμε θέσει με επιστολή μας ως ΑΚΕΛ προς την αρμόδια υπουργό, αναμένοντας σχετική ενημέρωση για τους σχεδιασμούς και τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, τονίζει. Επιπρόσθετα, κατά την τελευταία συζήτηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, θέσαμε εκ νέου το θέμα της ανάγκης δημιουργίας μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή Πόλης Χρυσοχούς για κάλυψη των αναγκών ύδρευσης.

Η κυβέρνηση θα πρέπει, το συντομότερο δυνατό, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε ούτε η Πόλη Χρυσοχούς, ούτε και καμιά άλλη περιοχή της επαρχίας Πάφου ή της Κύπρου γενικότερα να αντιμετωπίσει ελλείψεις στην ύδρευση και άρδευση το επόμενο διάστημα, καταλήγει ο Βαλεντίνος Φακοντής.