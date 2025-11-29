Πραγματοποιήθηκε σήμερα με πολύ μεγάλη συμμετοχή πολιτών, εκστρατεία καθαριότητας που οργάνωσε ο Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας, σε συνεργασία με την Paphos Cleanup και την Justine Wintz, στην παραλιακή περιοχή των ξενοδοχείων της κοινότητας.

Ο πρόεδρος του Ομίλου, Ανδρέας Κυριακού, τόνισε ότι ήταν με μεγάλη χαρά που τα μέλη του είδαν ξανά φίλους εθελοντές, κυρίως ξένους που διαμένουν στην Πάφο και τη Λεμεσό, να συμμετέχουν ενεργά και να στηρίζουν αυτή την προσπάθεια.

Τους ευχαριστούμε θερμά για την αγάπη, την προσφορά και το αληθινό ενδιαφέρον που δείχνουν για τη διατήρηση της καθαριότητας και την προστασία του περιβάλλοντος του νησιού μας, επεσήμανε.

Η καθαριότητα είναι ευθύνη όλων μας και αποτελεί δείγμα του επιπέδου και του πολιτισμού μας, κατέληξε ο κ. Κυριακού.