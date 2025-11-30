Διαρρήκτης πέτυχε είσοδο σε κατοικία στα Κούκλια, παραβιάζοντας με αιχμηρό αντικείμενο πόρτα και κατάφερε να εντοπίσει και να κλέψει αντικείμενα χιλιάδων ευρώ, καθώς επίσης και χρήματα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο διαρρήκτης μπήκε στο σπίτι σε περιοχή των Κουκλιών το Σάββατο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, όταν οι ένοικοι απουσίαζαν και απέσπασε κοσμήματα αξίας τριών χιλιάδων ευρώ, χαρτονομίσματα 600 ευρώ και μια γυναικεία τσάντα αξίας 700 ευρώ.

Οι κινήσεις του διαρρήκτη καταγράφηκαν από το κλειστό σύστημα παρακολούθησης της οικίας, το οποίο εξετάζει η Αστυνομία.