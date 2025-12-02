Με μια εντυπωσιακή τελετή φωταγωγήθηκε χθες βράδυ το επιβλητικό κτήριο του ΤΕΠΑΚ στη Πάφο σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων.

Στη παρουσία πλήθους πολιτών της Πάφου, ακαδημαικών, φοιτητών και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με τον καιρό να κάνει την… χάρη στους διοργανωτές, αφού οι έντοντες βροχοπτώσεις της χθεσινής ημέρας κόπασαν από το απόγευμα, ξεκίνησε η μεγάλη φιέστα στις εγκαταστάσεις του ΤΕΠΑΚ επί της οδού Αμπελοκήπων. Το κτήριο φωταγωγήθηκε με εντυπωσιακό τρόπο, ενώ η βραδιά περιλάμβανε επίσης καλλιτεχνικό πρόγραμμα, έλευση Αγίου Βασίλη με εντυπωσιακά κλασικά οχήματα και μπόλικο κέφι.