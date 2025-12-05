Η γραφική Κυπερούντα ετοιμάζεται να λάμψει διεθνώς, καθώς θα παραλάβει το κορυφαίο τουριστικό βραβείο Golden Apple 2026 (La Pomme d’Or), μια διάκριση που απονέμεται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και Συγγραφέων Τουρισμού (FIJET). Πρόκειται για θεσμό από το 1970, γνωστό ως «το Όσκαρ του τουρισμού», με το βραβείο να αναγνωρίζει πόλεις, οργανισμούς και προσωπικότητες που ξεχωρίζουν για τις εξαιρετικές προσπάθειες στην προβολή και αναβάθμιση του τουρισμού.

Ο κοινοτάρχης της Κυπερούντας, Μιχάλης Χατζημιχαήλ, μιλώντας στον «Φ», τόνισε ότι «αυτό το βραβείο αναγνωρίζει την πλήρη αναβάθμιση της κοινότητας. Η Κυπερούντα διαθέτει πλέον σύγχρονες υποδομές, χώρους φιλοξενίας και εστίασης, κλίνες και ταβέρνες. Οι κάτοικοι, πέρα από τις γεωργικές τους καλλιέργειες, έχουν στραφεί και στον τουρισμό, αναδεικνύοντας την κοινότητα σε έναν ολοκληρωμένο τουριστικό προορισμό».

Η κοινότητα ξεχωρίζει για την πολυετή της προσπάθεια να χαράξει τη θέση της στον τουριστικό χάρτη, μέσα από σημαντικά γεγονότα όπως το Φεστιβάλ Μήλου, το Φεστιβάλ Παιδιού και το Χριστουγεννιάτικο Χωριό, αλλά και μέσω έργων υποδομής. Όπως το θεματικό πάρκο, ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, νέο συνεδριακό κέντρο, εστιατόρια και ταβέρνες, ενώ έχει γίνει και αναβάθμιση του ιστορικού πυρήνα του χωριού, συνδυάζοντας παράδοση και σύγχρονες υπηρεσίες φιλοξενίας.

Διαθέτει επίσης πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και ιστορία μέσα από σημαντικά μουσεία, όπως το Μουσείο ΕΟΚΑ 55 – 59, το Λαογραφικό Μουσείο, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το Μουσείο Αγνοουμένων και το Μουσείο Κυπριακής Τραγωδίας. Σημείο αναφοράς αποτελεί και η εκκλησία του Αγίου Αρσενίου, με τα υπέροχα ψηφιδωτά και την ξυλόστεγη πεντάκλιτη βασιλική αρχιτεκτονική, που καθημερινά υποδέχεται δεκάδες πιστούς.

Τα τοπικά φεστιβάλ συνδέονται άρρηκτα με την προβολή των παραδοσιακών προϊόντων, ενώ ξεχωρίζουν τα κρασιά από τα τρία τοπικά οινοποιεία, καθώς και τα παραδοσιακά αλλαντικά και τα προϊόντα μήλου, όπως μηλόξιδο και αποξηραμένα μήλα, που φέρνουν στο τραπέζι την αυθεντική γεύση της περιοχής.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει το ιστορικό Σανατόριο της Κυπερούντας, που ανακαινίστηκε και αναβαθμίστηκε σε Περιφερειακό Νοσοκομείο Τροόδους, ενισχύοντας τις υποδομές υγείας της περιοχής.

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, λειτουργός της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Τροόδους, επισήμανε ότι «το βραβείο αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών των τελευταίων ετών, αλλά και σημαντικό εργαλείο προβολής. Είναι ευκαιρία να αναβαθμιστούν οι υποδομές, να ενισχυθεί η κοινότητα και να παραμείνουν οι νέοι στον τόπο τους, επενδύοντας και δημιουργώντας».

Η υποψηφιότητα της Κυπερούντας υποβλήθηκε από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Συγγραφέων & Δημοσιογράφων Τουρισμού, με πρωτοβουλία του προέδρου Φοίβου Νικολαΐδη και του αντιπροέδρου Γιώργου Μιχαηλίδη, αναδεικνύοντας την Κύπρο διεθνώς ως τουριστικό προορισμό. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε στη Γενική Συνέλευση της FIJET στο Μαρόκο (18 – 24 Νοεμβρίου 2025). Η διάκριση προσφέρει διεθνή προβολή και ενισχύει το brand της Κυπερούντας, ενώ η επίσημη βράβευση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μήλου 2026. Αξιοσημείωτο είναι ότι το βραβείο είχε απονεμηθεί ξανά στην Κύπρο το 1987, στη Λαϊκή Γειτονιά της Λευκωσίας.