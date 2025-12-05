Μια ζεστή γιορτινή ατμόσφαιρα θα γεμίσει αύριο, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, τον προαύλιο χώρο της Εκκλησίας Αγίου Νικολάου στην Κάτω Δευτερά, όπου θα πραγματοποιηθεί η «Εορταστική Εκδήλωση Αγάπης». Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν χριστουγεννιάτικες μελωδίες, magic show, χορευτικά και μουσικά προγράμματα, καθώς και δημιουργικές δραστηριότητες όπως εργαστήρια, χειροτεχνίες, face painting και μπαλονοκατασκευές.

Στον χώρο θα λειτουργούν επίσης χριστουγεννιάτικη αγορά, φουσκωτά παιχνίδια και σημεία με γιορτινές λιχουδιές και ροφήματα.

Τα καθαρά έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στον Παγκύπριο Σύνδεσμο για Άτομα με Αυτισμό. Η δράση θα πραγματοποιηθεί με ελεύθερη είσοδο, με τη στήριξη του Cyprus Autism Association και του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, καλώντας το κοινό να συμμετάσχει σε μια μέρα χαράς και προσφοράς.

