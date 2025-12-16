Κλειστός για τη διακίνηση ιδιωτικών οχημάτων μέχρι και την ανανέωση του διατάγματος για το 2026 θα παραμείνει ο δρόμος «Παρηγορητής – Αντιπυρική λωρίδα Σκοτεινής», στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Μαχαιρά, ο οποίος είχε κλείσει για την περίοδο 1/4 – 30/11/2025 για σκοπούς προστασίας των δασών από τις πυρκαγιές.

Ανακοίνωση του Τμήματος Δασών αναφέρει ότι, το κλείσιμο του πιο πάνω δρόμου γίνεται λόγω του ότι ο δρόμος παρουσιάζει εξαιρετική επικίνδυνη κλίση σε συγκεκριμένα σημεία αλλά και λόγω των έργων που θα διεκπεραιωθούν.