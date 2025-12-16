Τα κακά νέα της φετινής χρονιάς στο υδατικό, εξακολουθούν να διατηρούν σε οριακό σημείο τον κλάδο της μπανανοκαλλιέργειας, παρά τις βροχές που έφερε στο μεταξύ ο χειμώνας και κυρίως το σύστημα Byron που εδώ και μια εβδομάδα δίνει πλουσιοπάροχες βροχές στην Κύπρο, ωστόσο οι παραγωγοί μπορούν πλέον να βλέπουν ένα αμυδρό φως στην άκρη του τούνελ για το αύριο του κλάδου.

Αυτό τονίζουν στον «Φ» εκπρόσωποι των καλλιεργητών της Πέγειας και της Κισσόνεργας, των μοναδικών περιοχών στην Κύπρο που παράγουν το δημοφιλές φρούτο, επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να αγωνίζονται με κάθε διαθέσιμο τρόπο και μέθοδο να γλυτώσουν μεγάλο μέρος των φυτειών, τονίζουν, ώστε να μπορέσουν να τις αναπτύξουν και πάλι όταν το υδατικό το επιτρέψει.

Η ξηρασία των τελευταίων χρόνων, τονίζουν, είχε ήδη προκαλέσει ισχυρή πίεση στους καλλιεργητές για την συνέχιση της δραστηριοποίησης τους που μεγεθύνθηκε με την απρόσμενη καταστροφή στον Μαυροκόλυμπο πριν ένα χρόνο. Οι μισές τουλάχιστον φυτείες κινδύνευσαν με ξηρασία φέτος, αφού λάμβαναν μόλις τη μισή ποσότητα νερού από άλλες χρονιές για άρδευση, ωστόσο κατάφεραν με νύχια και δόντια να διατηρήσουν εν ζωή μέρος της παραγωγής και των υποδομών τους. Πλέον, με την επιδιόρθωση του φράγματος και τις πολλές βροχές του τελευταίου δεκαημέρου, επισημαίνουν, αναπτερώθηκαν και οι δικές τους ελπίδες ότι θα μπορέσουν τουλάχιστον να έχουν στο εξής ένα πλάνο που θα τηρείται έστω και υπό περιορισμούς, ώστε να προγραμματίζουν χωρίς οδυνηρά απρόοπτα όπως συνέβη το 2025.

Οι μπανανοκαλλιεργητές τονίζουν ότι το συγκεκριμένο είδος έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλο από τις αρνητικές εξελίξεις με την καταστροφή στο φράγματα του Μαυροκόλυμπου αφού χρειάζεται πολύ περισσότερο νερό από οποιοδήποτε άλλο είδος, όπως είναι οι ελιές, οι λεμονιές και οι χαρουπιές που επίσης υπάρχουν στην περιοχή. Οι περίπου 300 μπανανοκαλλιεργητές σε Πέγεια και Κισσόνεργα τονίζουν ότι αν δεν αποταμίευε νερό σύντομα ο Μαυροκόλυμπος, με την επιδιόρθωση του, ώστε να αρχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμα άρδευσης στην περιοχή, τότε το τέλος της κυπριακής μπανάνας δεν θα μπορούσε να αποτραπεί.

Αν συνεχισθεί η ανομβρία και το νέο χρόνο και δεν επιλυθούν τα ευρύτερα προβλήματα των υποδομών, προειδοποιούν ωστόσο, τότε το τέλος της καλλιέργειας αυτής είναι προδιαγεγραμμένο στο άμεσο μέλλον.

Όπως εξηγούν καλλιεργητές στον «Φ», η μπανάνα έχει την ιδιαιτερότητα να αναπτύσσεται ως φυτό πολύ γρήγορα, αλλά με ρηχή και εκτεταμένη ανάπτυξη των ριζών στο έδαφος. Αυτό σημαίνει, αναφέρουν, ότι δεν έχει την δυνατότητα να αντλεί νερό από το υπέδαφος όπως τα πλείστα άλλα δέντρα, αλλά χρειάζεται εκτεταμένο, συνεχές και πολύ πότισμα. Επιπλέον, αναφέρουν, οι μπανάνες επηρεάζονται άμεσα από την έλλειψη νερού και είναι από τις καλλιέργειες με την μικρότερη αντίσταση στη ξηρασία.