Έχοντας πλέον πάρει απόφαση ότι οι προσπάθειες για ολοκλήρωση του νέου δρόμου Αεροδρομίου-τουριστικής περιοχής Πάφου δεν θα καρποφορήσουν στο άμεσο μέλλον, οι φορείς της επαρχίας στρέφουν παράλληλα την προσοχή τους στη βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου προς το αεροδρόμιο, το οποίο είναι υποδομών περασμένων δεκαετιών και δεν προσφέρει την παραμικρή διευκόλυνση στη σημερινή αυξημένη ροή προς τη μονάδα.

Το θέμα απασχολεί ήδη και την κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, τα μέλη της οποίας μετέβησαν πριν μερικούς μήνες επί τόπου για να εξετάσουν την κατάσταση και να προγραμματίσουν τις ενέργειες τους προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της κατάστασης.

Μιλώντας στον «Φ» το μέλος της επιτροπής, βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης, ανέφερε ότι ο υφιστάμενος, παλαιός δρόμος που συνδέει το αεροδρόμιο Πάφου με την Πάφο διαμέσου της κοινότητας Τίμης, θα αναβαθμισθεί άμεσα προκειμένου να ανταποκρίνεται έστω και στοιχειωδώς στις σημερινές αυξημένες ανάγκες του τουρισμού, αλλά και της οδικής διακίνησης στην περιοχή. Ειδικότερα, τόνισε, ξεκίνησε ήδη η μελέτη για την ηλεκτροδότηση του υφιστάμενου δρόμου, ενώ προωθείται και ρυθμιστικό σχέδιο για την περαιτέρω βελτίωση του, αλλά και την εγγραφή του ως κανονικός δημόσιος δρόμος αφού όπως διαπιστώθηκε επί δεκαετίες ο δρόμος δεν ήταν επισήμως εγγεγραμμένος.

Είναι άμεση αναγκαιότητα να προωθηθούν τάχιστα οι βελτιωτικές εργασίες στον εν λόγω οδικό άξονα, παρατήρησε ο κ. Σαββίδης, δεδομένου ότι το αεροδρόμιο Πάφου παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια μια τεράστια έξαρση στην κίνηση και είναι φανερό στους χρήστες του, αλλά και τους κατοίκους των κοινοτήτων της περιοχής ότι η σημερινή κατάσταση του δρόμου κάθε άλλο παρά καλή εικόνα συνιστά για την Πάφο και τον τουρισμό της.

Θα πιέσουμε περαιτέρω προς κάθε κατεύθυνση για την βελτίωση του δρόμου αυτού, ώστε η επέκταση του αεροδρομίου Πάφου να συμπέσει τουλάχιστον με την αισθητή βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου.