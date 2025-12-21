Για δεύτερη φορά σε διάστημα δύο εβδομάδων, ο εντυπωσιακός καταρράκτης που δημιουργείται δίπλα από την Εγκλείστρα του Αγίου Νεοφύτου, στη μονή του αγίου στην Τάλα της Πάφου, κατέρχεται λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Η ένταση των σημερινών φαινομένων μάλιστα, δημιούργησε ένα ακόμη πιο εντυπωσιακό σκηνικό, με τον καταρράκτη να πέφτει με ορμή και εντυπωσιακό τρόπο από το βουνό που δεσπόζει της Μονής Αγίου Νεοφύτου.

Ο καταρράκτης άρχισε να πέφτει στο σημείο της Εγκλείστρας από το μεσημέρι, δημιουργώντας ένα θέαμα εντυπωσιακό για αρκετές ώρες, όταν η βροχόπτωση διαρκούσε και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση σήμερα.

Από το βουνό που ορθώνεται δίπλα ακριβώς από την Εγκλείστρα του Αγίου, όγκοι νερού πέφτουν με εντυπωσιακό τρόπο και ήχο, στην ειδική ράμπα που έχει δημιουργηθεί στον πλατειακό χώρο για να καταλήγουν τα όμβρια ύδατα στα χωράφια της Μονής.

Ο καταρράκτης έκανε την εμφάνιση του, μετά τις ραγδαίες βροχές και στις 7 Δεκεμβρίου, με το θέαμα να ήταν και τότε εντυπωσιακό.