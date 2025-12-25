Το τρίτο και τελικό στάδιο ενός στρατηγικού σχεδιασμού που ξεκίνησε με την ανέγερση του Κτηρίου της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΠΑΚ στην Πάφο και συνεχίστηκε με την ανέγερση δίπλα από αυτό της Φοιτητικής Εστίας του Δήμου Πάφου, αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2026. Ήδη, η τελική φάση του στρατηγικού σχεδιασμού δρομολογήθηκε επισήμως με την υπογραφή της Σύμβασης για τη διαμόρφωση 33 παρακείμενων ανοικτών χώρων τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας, σε αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους πρασίνου και στάθμευσης με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των φοιτητών του ΤΕΠΑΚ Πάφου.

Η Σύμβαση υπογράφηκε το περασμένο καλοκαίρι από τον Δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος και εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Είναι αξίας 2.2 εκατομμυρίων ευρώ περίπου με τον χρόνο υλοποίησης να προσδιορίζεται στα μέσα του χρόνου που μπαίνει σε λίγες μέρες.

Το έργο θα αποτελέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση για την αισθητική, λειτουργική και ποιοτική αναβάθμιση της περιοχής, αλλά και της πόλης γενικότερα, είπε ο Δήμαρχος Πάφου. Πρόσθετα, έρχεται να συμπληρώσει και να ολοκληρώσει έναν ευρύτερο σχεδιασμό για αναβάθμιση της περιοχής στον οποίο ενσωματώνονται τόσον η Φοιτητική Εστία και η Σχολή του ΤΕΠΑΚ, όσο και οι συγκεκριμένοι ελεύθεροι χώροι, κατέληξε.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας στη Σχολή του ΤΕΠΑΚ στην Πάφο, Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνης Θεοχάρους από την πλευρά του, έκανε λόγο για μια ακόμη σημαντική στιγμή στη δυναμική σχέση του Πανεπιστημίου με την πόλη της Πάφου. Μαζί με τον Δήμο, τόνισε ο Καθηγητής Θεοχάρους, μπορούμε να διαμορφώσουμε μια νέα ταυτότητα για την πόλη, μια ταυτότητα βασισμένη στη μάθηση, στην καινοτομία και στην προοπτική.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει πλατειακούς χώρους, παγκάκια, ανοιχτούς χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων, παιδική χαρά με παιχνίδια και διαμορφωμένους χώρους στάθμευσης.