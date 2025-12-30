Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου εξακολουθεί να βρίσκεται σε φαινομένων ενόψει και των προειδοποιήσεων της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αυτό τόνισε μιλώντας στον «Φ» ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, επισημαίνοντας και την στενή και συνεχή συνεργασία του οργανισμού με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις Τοπικές Αρχές, για την έγκαιρη λήψη μέτρων πρόληψης όπου και όποτε χρειασθεί.

Οι υπηρεσίες και τα συνεργεία μας, τόνισε ο επικεφαλής του οργανισμού, παρακολουθούν συνεχώς τα δεδομένα και είναι έτοιμοι για τη λήψη όλων των αναγκαίων, από μέρους τους μέτρων για την ελαχιστοποίηση των συνεπειών από ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα ενόψει των άσχημων καιρικών συνθηκών των ημερών. Ο ΕΟΑ Πάφου είναι σε ετοιμότητα για να συνδράμει με ειδικά συνεργεία επιφυλακής και εξοπλισμό για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση των συνεπειών από πιθανά ακραία καιρικά φαινόμενα, είπε.

Ο Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης τόνισε επίσης ότι ήδη έχουν πραγματοποιηθεί επιθεωρήσεις και καθαρισμοί σχαρών, φρεατίων, οχετών και φυσικών αποδεκτών όμβριων υδάτων σε κρίσιμα σημεία στο Δήμο Πάφου και Δήμο Ιεροκηπίας. Ταυτόχρονα, επεσήμανε, καλούμε και τους πολίτες να βεβαιωθούν ότι τα φρεάτια και σχάρες ομβρίων υδάτων έξω από τα σπίτια δεν είναι φραγμένα από διάφορα υλικά και ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά, ενώ καλό είναι οι πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφύγουν την εργασία και την παραμονή σε υπόγειους χώρους αν έχουν ανακοινωθεί έντονες βροχοπτώσεις και η περιοχή τους είχε και στο παρελθόν προβλήματα με πλημμύρες.

Ο ΕΟΑ Πάφου δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, τη θωράκιση των υποδομών και την προστασία των πολιτών και μέσα από στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις για διασφάλιση ομαλών συνθηκών αντιμετώπισης των επιπτώσεων από ισχυρές και παρατεταμένες βροχοπτώσεις κατά τη χειμερινή περιόδο, κατέληξε ο κ. Πιττοκοπίτης.