Συνεχίζονται οι προσπάθειες των τουριστικών φορέων της επαρχίας Πάφου για την αναβάθμιση της τουριστικής εμπειρίας και την υλοποίηση δράσεων που θα συμβάλουν στην μετατροπή της επαρχίας σε έξυπνο προορισμό. Βασική συνισταμένη της πολιτικής αυτής τα τελευταία χρόνια, είναι η ψηφιοποίηση της πληροφόρησης και η χρήση έξυπνων πινακίδων σε μνημεία και άλλα σημεία ενδιαφέροντος ανά την επαρχία.

Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται η τοποθέτηση εδώ και ένα περίπου χρόνο της έξυπνης πινακίδας σε ένα μνημείο της φύσης ηλικίας άνω των 500 ετών: Τον αιωνόβιο δρυ της κοινότητας Φύτη.

Στο εντυπωσιακό αυτό μνημείο της φύσης, οι ουκ ολίγοι επισκέπτες της κοινότητας μπορούν πλέον, αφού σαρώσουν αρχικά το QR code, να επιλέξουν από την έξυπνη συσκευή τους την γλώσσα της αρεσκείας τους, ενώ τους προσφέρεται ένα ευρύ φάσμα επιλογών πληροφόρησης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πληροφόρηση για τον υπεραιωνόβιο δρυ, για την προστασία των δασών ευρύτερα, τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα δέντρα στον άνθρωπο και στην φύση, τον κύκλο ζωής των δέντρων, καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό και video.

Πέραν του συγκεκριμένου μνημείου, την τελευταία διετία έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των έξυπνων πινακίδων και της πέμπτης φάση που περιλαμβάνει 23 τέτοιες πινακίδες σε διάφορες περιοχές και σημεία ενδιαφέροντος στην Πάφο, όπως σε Γεροσκήπου, Ακάμα, Χλώρακα, Χόλη, Σαλαμιού, Σίμου και Δρούσεια, ενώ έχει ήδη δρομολογηθεί η επόμενη φάση με πέραν των 18 τοποθεσιών στις οποίες θα υλοποιηθεί η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση.