Πυρκαγιά από το τζάκι ξέσπασε σε οικία στην επαρχία Λάρνακας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, χθες στις 18:43 λήφθηκε μήνυμα για πυρκαγιά σε οικία, στην κοινότητα Καλαβασός της επαρχίας Λάρνακας.

Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Βασιλικού με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 19:50.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, καταστράφηκε μέρος της ξύλινης οροφής, χωρίς να επηρεαστεί το περιεχόμενο της οικίας.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από απώλεια θερμότητας στην καπνοδόχο τζακιού.