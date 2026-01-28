Πυρκαγιά από το τζάκι ξέσπασε σε οικία στην επαρχία Λάρνακας.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, χθες στις 18:43 λήφθηκε μήνυμα για πυρκαγιά σε οικία, στην κοινότητα Καλαβασός της επαρχίας Λάρνακας.
Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Βασιλικού με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 19:50.
Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, καταστράφηκε μέρος της ξύλινης οροφής, χωρίς να επηρεαστεί το περιεχόμενο της οικίας.
Η πυρκαγιά προκλήθηκε από απώλεια θερμότητας στην καπνοδόχο τζακιού.