Την πλήρωση κενών θέσεων ανακοινώνει ο ΕΟΑ Λεμεσού.

΄Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΑ Λεμεσού https://eoalemesos.org.cy/, για την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων:

Είκοσι θέσεων (20) Τεχνικών Μηχανικών, Κλίμακα Α5 (2η βαθμ.) – Α7 – Α8* (*επεκτεινόμενη κατά μια προσαύξηση) με απαιτούμενο προσόν: Δεκαεπτά (17) θέσεις στην Αρχιτεκτονική ή στην Πολεοδομία ή στην Πολιτική Μηχανική Τρεις (3) θέσεις στην Αγρονομική -Τοπογραφική Μηχανική

Δέκα (10) θέσεων Τεχνικών, Κλίμακα Α2- Α5-Α7(ii) με απαιτούμενο προσόν διετή μεταλυκειακή επαγγελματική εκπαίδευση, ως ακολούθως:

θέσεων Τεχνικών, Κλίμακα Α2- Α5-Α7(ii) με απαιτούμενο προσόν διετή μεταλυκειακή επαγγελματική εκπαίδευση, ως ακολούθως: Επτά (7) θέσεις στην Αρχιτεκτονική ή στην Πολιτική Μηχανική ή στην Αγρονομική – Τοπογραφική Μηχανική

θέσεις στην Αρχιτεκτονική ή στην Πολιτική Μηχανική ή στην Αγρονομική – Τοπογραφική Μηχανική Τρεις (3) θέσεις στην Πληροφορική

Έξι (6) θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, Κλίμακα Α2- Α5-Α7(ii)

Τεσσάρων (4) θέσεων Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού, Κλίμακα Α2- Α5-Α7(ii)

Όλες οι πιο πάνω θέσεις προκηρύσσονται υπό την αίρεση της έγκρισης του Προϋπολογισμού Θέσεων για το έτος 2026 από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Υποβολή Αιτήσεων:

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΑ Λεμεσού https://eoalemesos.org.cy/ στη θεματική ενότητα «Ανακοινώσεις – Θέσεις Εργασίας» και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν την αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση και να υποβάλουν ηλεκτρονικά όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά, όχι αργότερα από τις 13 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 15.00.

Ο αιτητής υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση του επιλέγοντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία. Αιτήσεις για περισσότερες από μία θέσεις, συμπληρώνονται ξεχωριστά για κάθε θέση.

Στην περίπτωση που υποψήφιοι έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική τους αίτηση αναπηρία και καλύπτονται από τις πρόνοιες των Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2009 και 2018, θα πρέπει να προσκομίσουν πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών τους στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αποτείνονται στην ιστοσελίδα του ΕΟΑ Λεμεσού https://eoalemesos.org.cy/ > Επικοινωνία > Φόρμα Επικοινωνίας ή να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΟΑ Λεμεσού 25271000. Καμιά αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά από την 13η Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 15:00 (τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων).

Τα Σχέδια Υπηρεσίας των θέσεων και όλες οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΕΟΑ Λεμεσού www.eoalemesos.org.cy >Ανακοινώσεις > Θέσεις Εργασίας.