Ικανοποίηση επικρατεί το τελευταίο διάστημα μεταξύ των κοινωνικών φορέων της Πάφου και ειδικά στην εκπαιδευτική κοινότητα, από την επισημοποίηση της ένταξης του έργου της υπέργειας πεζογέφυρας επί της λεωφόρου Τάσσου Παπαδόπουλου στους φετινούς κρατικούς προυπολογισμούς.

Μετά και την συμπερίληψη του έργου στις εξαγγελίες του Προέδρου Χριστοδουλίδη όπως αυτές ανακοινώθηκαν στους φορείς της Πάφου τον περασμένο Σεπτέμβριο, πρόσφατα ήρθε και η επισημοποίηση των προθέσεων μέσω των κονδυλίων που προβλέπονται για το έργο, γεγονός που ικανοποίησε οργανωμένα σύνολα, φορείς και παράγοντες της πόλης δεδομένου ότι οι σχεδιασμοί παρέμεναν σε λεκτικό επίπεδο επί σειρά ετών.

Το συγκεκριμένο έργο αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη ευαισθησία στην Πάφο, αφού άπτεται της ασφάλειας εκατοντάδων μαθητών που διασχίζουν καθημερινά την συγκεκριμένη λεωφόρο, πολύ δε περισσότερο που πριν λίγα χρόνια καταγράφηκε και ο πρώτος τραγικός χαμός μιας μαθήτριας στην προσπάθεια της να διασταυρώσει την λεωφόρο από ελεγχόμενο σημείο διάβασης.

Πλέον η διαδικασία εισήλθε σε προπαρασκευατικό σκέλος με την ετοιμασία ενός απλοποιημένου σχεδίου της υπέργειας διάβασης από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, τις απαραίτητες εγκρίσεις, την ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων και την έναρξη των έργων. Το έργο προωθείται ως πολεοδομικό, με χρηματοδότηση σε ποσοστό 80% από τον προϋπολογισμό του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και 20% από τον προϋπολογισμό του Δήμου Πάφου.