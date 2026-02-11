Στα πλαίσια των εορτασμών για το Κινεζικό Νέο Έτος, οι κινέζοι που ζουν στην Πάφο, αλλά και ομοεθνείς τους από άλλες επαρχίες που έφθασαν για τον σκοπό αυτό στην πόλη, γιόρτασαν το απόγευμα με εκδηλώσεις τη σημαντική για αυτούς γιορτή.

Η συγκέντρωση και οι εορτασμοί πραγματοποιήθηκαν στην πλατεία μπροστά από το Δημοτικό Μέγαρο Πάφου. Παρά την ελαφρά βροχή που πέφτει από το απόγευμα στην πόλη, δεκάδες κινέζοι συγκεντρώθηκαν και με γιορτινή διάθεση μετείχαν στις εκδηλώσεις για το νέο έτος που γιορτάζεται στη χώρα τους.

Τους κινέζους κατοίκους Κύπρου υποδέχθηκε ο ομοεθνής τους, δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Πάφου, Αλέξανδρος Jiang, ο οποίος τους καλωσόρισε και τόνισε την πολύ καλή συνεργασία και σχέση που η κινεζική κοινότητα έχει με τους κύπριους πολίτες και τις αρχές της Κύπρου.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και στους ουκ ολίγους κύπριους και ξένους τουρίστες που μετέβησαν στον χώρο των εκδηλώσεων, η παρουσία κινέζων κατασκευαστών και προγραμματιστών ρομπότ, οι οποίοι προέβησαν σε μια εντυπωσιακή επίδειξη της υψηλής τεχνολογίας της Κίνας στο θέμα αυτό. Ρομπότ επιδόθηκαν σε πολεμικές τέχνες σε μια επίδειξη υψηλής τεχνικής, ενώ αντιμετώπισαν και κανονικούς αθλητές πολεμικών τεχνών, αφήνοντας άφωνους τους θεατές με την υψηλή τεχνολογία τους.

