Στα σκαριά σημαντικά έργα που αγγίζουν τα €5 εκατ. βρίσκονται στον Δήμο Δρομολαξιάς – Μενεού, που δρομολογεί σειρά άλλων εντός του 2026 σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα.

Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την περίοδο οι εργασίες για το Πολυδύναμο Κέντρο στο Μενεού, το κόστος του οποίου αγγίζει τα €2,4 εκατ. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος του τρέχοντος έτους και περιλαμβάνει αίθουσα εκδηλώσεων χωρητικότητας 200 ατόμων, αίθουσα πολλαπλής χρήσης εργαστηρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων, καθώς, επίσης, καφετέρια και βοηθητικοί χώροι. Περιλαμβάνονται, επιπρόσθετα, εργασίες στον εξωτερικό χώρο για τοπιοτέχνηση και δεντροφύτευση. «Είναι ένα σημαντικό έργο που θα έχει πολλαπλά οφέλη στην τοπική κοινωνία με τις χρήσεις που θα του προσδώσουμε. Θα δημιουργηθούν αίθουσα εκδηλώσεων, σεμιναρίων και διαλέξεων, αίθουσες διδασκαλίας για επιμορφωτικά μαθήματα του υπουργείου Παιδείας και του Οργανισμού Νεολαίας, ενώ θα υπάρχει και πρόγραμμα για ημερήσια απασχόληση ηλικιωμένων», ανέφερε στον «Φ», ο δήμαρχος Δρομολαξιάς – Μενεού, Κύπρος Ανδρονίκου, σημειώνοντας πως το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ». Στο δημοτικό διαμέρισμα Δρομολαξιάς προγραμματίζεται, εξάλλου, η δημιουργία αθλητικού πάρκου €700.000, για διάφορες μορφές υπαίθριο αθλητισμού.

Στο δημοτικό διαμέρισμα Τερσεφάνου βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης, σύμφωνα με τον κ. Ανδρονίκου, τρία έργα κόστους €2 εκατ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανακαίνιση των κτηρίων της πρώην ΣΠΕ, ενώ ετοιμάζονται τα έγγραφα για προκήρυξη διαγωνισμών για τη δημιουργία αίθουσας πολλαπλής χρήσης και ανέγερση νέων καταστημάτων. Το δεύτερο εξάμηνο του έτους αναμένεται και η προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάπλαση του πυρήνα της Τερσεφάνου.

Σ’ ό,τι αφορά στα Περβόλια, αναμένεται η ετοιμασία εγγράφων για τη ανακατασκευή του παραλιακού Πάρκου Μπελογιάννη, που θα κοστίσει €300.000. Στο περίμενε συνεχίζει να βρίσκεται η δεύτερη φάση του παραλιακού πεζόδρομου Περβολιών που παρουσιάζει μεγάλες καθυστερήσεις. Σύμφωνα με τον κ. Ανδρονίκου πρόκειται για πολεοδομικό έργο, για το οποίο η Πολεοδομία θα ετοιμάσει έγγραφα για την προκήρυξη διαγωνισμού.

Στο στάδιο της αδειοδότησης βρίσκονται δύο έργα €3 εκατ. στο δημοτικό διαμέρισμα Κιτίου. Πρόκειται για το Γραμμικό Πάρκο Τρέμυθος, που εκτιμήθηκε στα €2,4 εκατ. Ο Δήμος Δρομολαξιάς – Μενεού θα καταβάλει προσπάθεια ώστε το έργο να ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα. Το δεύτερο έργο κόστους €715.000, αφορά στη δημιουργία Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού.