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Αν και δόθηκαν διαβεβαιώσεις πως το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως θα είναι σε θέση μέχρι τον Ιούνιο του 2026 να προκηρύξει προσφορές για τη δεύτερη φάση παραλιακού πεζόδρομου Περβολιών, δεν τηρήθηκε ούτε αυτό το χρονοδιάγραμμα.

Το ταλαιπωρημένο έργο μετρά ήδη καθυστερήσεις 8 χρόνων, με το διαγωνισμό να παραπέμπεται για τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε στον Δήμο Δρομολαξιάς – Μενεού. Κι όλα αυτά για μια επέκταση του πεζόδρομου κατά μόλις 1.3 χιλιόμετρα.

«Θεωρούμε πως παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην προκήρυξη της δεύτερης φάσης του πολεοδομικού αυτού έργου και μας ανησυχεί.

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, που είναι η αναθέτουσα Αρχή πρέπει να προχωρήσει άμεσα, καθότι αυτό το έργο παραμένει “στα σκαριά” εδώ και πολλά χρόνια χωρίς να προχωρά», ανέφερε στον «Φ» ο δήμαρχος Δρομολαξιάς – Μενεού, Κύπρος Ανδρονίκου, υποδεικνύοντας πως ως λόγος της καθυστέρησης αναφέρθηκε η ολοκλήρωση κάποιων επιμετρήσεων.

«Αυτό δεν είναι δικαιολογία, αυτό έπρεπε να έχει ήδη γίνει», σημείωσε, προσθέτοντας πως «είναι ένα σημαντικό έργο που πρέπει να υλοποιηθεί, επειδή θ’ αναβαθμίσει περαιτέρω το παραλιακό μέτωπο του δήμου και ιδιαίτερα το δημοτικό διαμέρισμα Περβολιών».

«Απαιτούμε όπως κινηθούν οι διαδικασίες από την Πολεοδομία», τόνισε. Είπε, εξάλλου, πως η προκήρυξη του διαγωνισμού παραπέμφθηκε για το δεύτερο εξάμηνο του 2026, χωρίς να δοθεί, ωστόσο, ακριβής ημερομηνία.



Οι εργασίες για την πρώτη φάση του έργου ολοκληρώθηκαν το 2017 και τον επόμενο χρόνο εκπονήθηκαν τα σχέδια για τη δεύτερη φάση.

Ωστόσο, στην πορεία διαπιστώθηκε πως πρέπει να γίνει επανασχεδιασμός, αφού μέρος του έργου λανθασμένα είχε τοποθετηθεί εντός της ζώνης εκτόνωσης του κύματος.



Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου μήκους 1300 μέτρων και πλάτους 6 μέτρων, δημόσιο χώρο για άθληση και αναψυχή́, χώρους για ανάπαυση, χώρους υγιεινής με ντουζιέρες και αποδυτήρια, καθώς και χώρους πρασίνου.

Το έργο θα συνδέεται μέσω κάθετων προσβάσεων (πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους) με το οδικό δίκτυο της περιοχής, ενώ θα περιλαμβάνει και χώρο στάθμευσης για 92 οχήματα. Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται πως θα ξεπεράσουν το €1.5 εκατ.