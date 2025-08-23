Το έγκλημα κατά των χελωνών συνεχίζεται αφού στην προσπάθεια κάποιων να μαζέψουν ψάρια, προφανώς με σκοπό να τα πουλήσουν, εκμεταλλευόμενοι και την περίοδο των διακοπών,χρησιμοποιούν απαγορευμένες μεθόδους. Βεβαίως, το φαινόμενο παρατηρείται σε όλες τις επαρχίες αλλά οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται στο philenews και οι οποίες μας εστάλησαν πρόσφατα, προέρχονται από παραλία των Περβολιών, όπου παραθεριστές αλλά και κάτοικοι επιδεικνύουν ευαισθησία στο φαινόμενο που παρατηρείται.

Χελώνες εκβράζονται στην ακτή και από την λίγη εμπειρία που απέκτησαν οι ενδιαφερόμενοι, μας ενημερώνουν ότι ο θάνατος των χελωνών οφείλεται σε εκρήξεις οι οποίες, τουλάχιστον την τρέχουσα περίοδο, οφείλονται προφανώς στη χρήση δυναμίτιδας.

Με βάση τις παρατηρήσεις των ανθρώπων που μας έστειλαν τις φωτογραφίες, οι χελώνες είναι διαλυμένες εσωτερικά, κάτι το οποίο φαίνεται να οφείλεται στις εκρήξεις του σημειώνονται εντός του νερού. Στα σημάδια των εκρήξεων αποτυπώνονται όχι στα μάτια, στο κεφάλι αλλά και στο σώμα των χελωνών. Κάποιοι οι οποίοι προσπάθησαν να πάρουν στα χέρια τους τις χελώνες διαπίστωσαν πως ήταν πράγματι διαλυμένες.

Όπως μας ελέχθη, στο παρελθόν κάποιες από τις εκρήξεις που προκαλούσαν τον θάνατο χελωνών οφείλονταν και σε ασκήσεις της Εθνικής Φρουράς, κάτι το οποίο, τουλάχιστον στο παρόν στάδιο δεν ισχύει, με δεδομένο ότι αυτή την περίοδο δεν διεξάγονται στρατιωτικές ασκήσεις.

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις ανθρώπων τη περιοχής, οι εκρήξεις μάλλον συμβαίνουν sτα βαθιά και το ρεύμα, αναλόγως και της έντασης του αέρα, τις εκφράζει στην παραλία των Περβολιών, όπου το θέαμα είναι πραγματικά θλιβερό για όσους αγαπούν τις χελώνες και γενικά τον περιβάλλοντα χώρο.

Στο παρελθόν, πέραν των χελωνών, στην ίδια περιοχή είχαν εκβραστεί και λαβράκια. Για το θέμα είχε ενημερωθεί και η Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Αντωνία Θεοδοσίου, η οποία είχε επαφή με υπηρεσίες που σχετίζονται και με την προστασία των χελωνών.

Μαζί με τις χελώνες και τα λαβράκια συνθλίβονται και όσα ψάρια βρεθούν στην περιοχή του ωστικού κύματος της έκρηξης, λένε κάτοικοι.

Οι εκρήξεις δεν αποτελούν τον μοναδικό κίνδυνο για τις χελώνες, αφού ειδικά την περίοδο που γεννούν χάνονται αρκετές από τη διέλευση οχημάτων στις παραλίες και ειδικά «γουρούνων». Τα χελωνάκια κυριολεκτικά κονιορτοποιούνται και οι αριθμοί που χάνονται είναι μεγάλοι.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν στο philenews, πως κάποιοι δεν αρκούνται μόνο να διακινούνται στην παραλία αλλά επιδίδονται και σε αγώνες ταχύτητας ή και επίδειξης των οχημάτων και των ικανοτήτων τους, με θύματα και πάλι τις χελώνες.

Πολλές φορές, ούτε τα μέτρα που λαμβάνει το Τμήμα Αλιείας ή και κάτοικοι φέρνουν αποτέλεσμα.

Όπως μας ελέχθη, πέρυσι διαμορφώθηκαν 18 φωλιές χελωνών και είχαν καταγραφεί γεννήσεις σε 17 από αυτές, κάτι το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα, πως οι χελώνες πρέπει να προστατευθούν.