Άναυδοι έμειναν εκατοντάδες πολίτες που έχουν σπίτι στα Περβόλια Λάρνακας, αφού παραλίγο να πάθουν «εγκεφαλικό» όταν έλαβαν τις δημοτικές φορολογίες τους από τον Δήμο Δρομολαξιάς – Μενεού. Όσο κι εάν ακούγεται απίστευτο, κλήθηκαν να πληρώσουν χιλιάδες ευρώ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, όπως κατήγγειλαν πολίτες στο philenews, οι λογαριασμοί για τα σκύβαλα και άλλες δημοτικές φορολογίες κυμαίνονταν μεταξύ €5.000-6.000.

Όταν έντρομοι άρχισαν να παίρνουν τηλέφωνα στον Δήμο, ενημερώθηκαν ανακουφισμένοι πως επρόκειτο για λάθος.

Η ιστοσελίδα μας μίλησε με τον Δημοτικό Γραμματέα, Κυριάκο Σωτηρίου, ο οποίος μας ανέφερε πως στάληκαν 1.789 παραφουσκωμένοι λογαριασμοί, που αφορούν σε άτομα που διαθέτουν σπίτι στα Περβόλια, ωστόσο διαμένουν σε άλλες περιοχές (όπως κάτοχοι εξοχικών κλπ).

Όπως μας ανέφερε πρόκειται για λάθος του συστήματος και κάλεσε τους πολίτες που έλαβαν τέτοιους λογαριασμούς να τους αγνοήσουν, αφού θα τους σταλούν νέοι οι οποίοι θα είναι διορθωμένοι. «Πατήθηκε ένα κουμπί κατά λάθος και συμπεριλήφθηκαν προηγούμενες φορολογίες, τις οποίες το σύστημα υπολόγισε ως μη πληρωμένες, ενώ οι πλείστες έχουν πληρωθεί. Το εντοπίσαμε αμέσως και μιλήσαμε με τον ανάδοχο που είναι υπεύθυνος για το σύστημα και τυπώνονται τώρα ξανά οι λογαριασμοί για να τους ξαναστείλουμε», σημείωσε ο κ. Σωτηρίου, υποδεικνύοντας πως δεν έγινε το ίδιο λάθος στα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Δρομολαξιάς-Μενεού.