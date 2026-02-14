Για μια ακόμη φορά, τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν χθες βράδυ την Πάφο δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στις επιχειρήσεις του παραλιακού μετώπου και ειδικά στον μώλο. Η έντονη θαλασσοταραχή είχε ως αποτέλεσμα να γεμίσει η περιοχή του μώλου με φύκια, θαλάσσια νερό και άλλα φερτά υλικά, προκαλώντας ζημιές στις επιχειρήσεις που είναι απέναντι από τον μώλο.

Με το πρώτο φως της ημέρας οι επιχειρηματίες βρέθηκαν για μια ακόμη φορά μπροστά σε ένα αποκαριδιωτικό θέαμα, υποχρεωμένοι να αρχίσουν ξανά το έργο της αποκατάστασης των ζημιών και του καθαρισμού εντός και εκτός των υποστατικών τους ώστε να γίνει ξανά η τουριστική αυτή περιοχή προσβάσιμη στους επισκέπτες.

Οι επιχειρηματίες της περιοχής εκφράζουν έντονα παράπονα για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν κάθε φορά που επιδεινώνονται τα καιρικά φαινόμενα, καλώντας τον Δήμο Πάφου και τις αρμόδιες κρατικές αρχές να λάβουν επιτέλους μέτρα για άρση των συνεπειών που δημιούργησαν οι αποφάσεις για κατεδάφιση του προστατευτικού μικρού τοίχου μπροστά από την θάλασσα.