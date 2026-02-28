Στο πλαίσιο των δράσεων της ΑΔΕ Λεμεσού για την πρόληψη και καταστολή της νεανικής παραβατικότητας, καθώς και των ελέγχων σε στοχευμένα σημεία όπου παρατηρείται οχλαγωγία από νεαρά πρόσωπα, διενεργήθηκαν αρκετοί έλεγχοι.

Σε δύο περιπτώσεις, μία στην Αγία Φύλα και μία στη Μέσα Γειτονιά, εντοπίστηκαν ομάδες νεαρών που προκαλούσαν οχλαγωγία. Με την παρουσία της Αστυνομίας, τα πρόσωπα τράπηκαν σε φυγή, ωστόσο δύο εξ αυτών ανακόπηκαν και συνελήφθησαν.

Πρόκειται για 17χρονο και 15χρονο. Στην κατοχή του 17χρονου εντοπίστηκε επιθετικό όργανο, συγκεκριμένα πτυσσόμενο ρόπαλο, ενώ ο 15χρονος είχε καλυμμένο το πρόσωπό του με κουκούλα.

Οι δύο ανήλικοι συνελήφθησαν και έτυχαν χειρισμού σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.