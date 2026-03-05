Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις για την παράνομη μεθόδευση της μονιμοποίησης 17 ωρομίσθιων εργατών του και τις αυστηρές προειδοποιήσεις του Υπουργού Εσωτερικών για ανάκληση των αποφάσεων που λήφθηκαν κόντρα στη νομοθεσία, η δημοτική αρχή Πόλης Χρυσοχούς αναγκάστηκε να ανακαλέσει την κατά πλειοψηφία απόφαση του για την επαναπρόσληψη και μονιμοποίηση των εργατών αυτών και να προκηρύξει εκ νέου τις θέσεις.

Με την νέα προκήρυξη του Δήμου Πόλης, οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση καλούνται να παραλάβουν το ειδικό έντυπο από το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μέχρι την Τετάρτη 11 Μαρτίου και ώρα 12 το μεσημέρι.

Η ανάκληση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και η επαναπροκήρυξη των θέσεων των ωρομίσθιων εργατών έγινε μετά από διοικητική έρευνα του Υπουργείου Εσωτερικών που επιβεβαίωσε την καταγγελία στην οποία προέβη μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου ότι στην διαδικασία μονιμοποίησης των εργατών μετείχαν παράνομα, αντιδήμαρχοι του δήμου που είναι συγγενείς πρώτου βαθμού με τρεις από τους εργαζόμενους.

​Ο ΥΠΕΣ, Κωνσταντίνος Ιωάννου, έδωσε οδηγίες μόλις παρέλαβε το πόρισμα της έρευνας να ανακληθούν οι επίμαχες αποφάσεις, καθιστώντας σαφές ότι αν ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς δεν προχωρούσε σε ανάκληση της απόφασης του, θα προχωρούσε το Υπουργείο στην ανάκληση αυτή.