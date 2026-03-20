Ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, Γιάννης Ιωάννου, συναντήθηκε χθες με τον Δήμαρχο Ακάμα, Μαρίνο Λάμπρου, στην παρουσία του λειτουργού του ΚΟΑ στην επαρχία Πάφου, Στέλιου Παπαγεωργίου.

Στη συνάντηση συζητήθηκε η προώθηση αναβάθμισης του Δημοτικού Σταδίου Πέγειας και των βοηθητικών γηπέδων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι και οι ακαδημίες της περιοχής, καθώς επίσης τα προγράμματα του ΑΓΟ. Τονίστηκε, δε, ότι η αναβάθμιση του Σταδίου μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά και στο πλαίσιο του αθλητικού τουρισμού.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού σημείωσε ότι ο ΚΟΑ χαιρετίζει και στηρίζει την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών και τόνισε πως στέκεται αρωγός σε τέτοιες προσπάθειες.