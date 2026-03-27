Ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να υπερχειλίσει και τρίτο φράγμα στην επαρχία Πάφου, το υδατικό ισοζύγιο στην επαρχία έχει τροποποιηθεί πλέον προς τα πάνω για τα καλά σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο προκαλώντας αισθήματα ανακούφισης σε παραγωγούς και πολίτες.

Το τρίτο μικρό φράγμα της επαρχίας, αυτό της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, είναι πλέον οριακά γεμάτο, με την σημερινή πληρότητα του δελτίου του Τμήματος Υδάτων να δείχνει ποσοστό 98,7% και με αποτέλεσμα να θεωρείται δεδομένη η υπερχείλιση τις επόμενες ώρες. Είχαν προηγηθεί οι υπερχειλίσεις των άλλων δύο μικρών φραγμάτων του διαμερίσματος Χρυσοχούς, σε Αργάκα και Πωμό.

Παράλληλα, η πληρότητα όλων των φραγμάτων της Πάφου και η σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή ημέρα, καταδεικνύει μια απρόσμενη πριν λίγους μήνες βελτίωση της κατάστασης.

Ενδεικτικά, στο δεύτερο μεγαλύτερο φράγματα της Κύπρου, αυτό του Ασπρόκρεμμου, η πληρότητα ανέρχεται σήμερα στο 32,6% έναντι 25,4% τον περασμένο χρόνο. Στην Κανναβιού η πληρότητα ανήλθε πλέον στο 42% έναντι 26,6% πέρυσι τέτοια μέρα, ενώ στον Μαυροκόλυμπο που λόγω βλάβης ήταν άδειος τον περασμένο χρόνο σήμερα η στάθμη του νερού ανήλθε στο 73,9%.

Στο διαμέρισμα Χρυσοχούς έχουμε δύο υπερχειλισμένα φράγματα και ένα τρίτο που δεδομένα υπερχειλίζει στο αμέσως επόμενο διάστημα ενώ πέρυσι δεν καταγράφηκε καμία υπερχείλιση. Στο πιο μεγάλο φράγμα της περιοχής, αυτό της Ευρέτου, η πληρότητα είναι σήμερα στο 38% έναντι 24,9% πέρυσι.

Τα δεδομένα αυτά, όσο και αν όπως προειδοποιούν οι αρμόδιοι δεν λύνουν το σοβαρό υδατικό πρόβλημα της Κύπρου, δεν παύει να αποτελούν μια θετική εξέλιξη για την κατάσταση και σε συνδυασμό με την επιδιόρθωση της βλάβης στο φράγματα Μαυροκόλυμπου και της μόνιμης μονάδας αφαλάτωσης των Κουκλιών από την πυρκαγιά του 2024, δημιουργούν ένα κλίμα αισιοδοξίας στην Πάφο για το επόμενο καλοκαίρι, δεδομένου μάλιστα ότι οι βροχές και οι ροές στα φράγματα συνεχίζονται την περίοδο αυτή.