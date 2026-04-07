Έφθασαν πλέον στην Πάφο σε δύο δόσεις και τα τέσσερα πυροσβεστικά ελικόπτερα που θα θωρακίσουν την Κύπρο από τις πυρκαγιές κατά την επερχόμενη θερινή περίοδο.

Πρώτα προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Πάφου τα δύο Black Hawk, ενώ λίγες μέρες μετά αφίχθηκαν και τα άλλα δύο ελικόπτερα, τύπου Sikorsky. Τα δύο πρώτα πτητικά μέσα διαθέτουν μεγάλης χωρητικότητας δεξαμενές νερού, αντί μεταφερόμενους κάδους, πράγμα που ισχύει με τα Sikorsky.

Εδώ και μέρες έχει αρχίσει και η εντατική εκπαίδευση και ενημέρωση των πληρωμάτων των μεγάλων ελικοπτέρων για τα δεδομένα και τις διαδικασίες που επικρατούν στην Κυπριακή Δημοκρατία και σύντομα και αυτά τα πτητικά μέσα θα τεθούν σε πλήρη ετοιμότητα για αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έλευση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων γίνεται φέτος πολύ πριν την αντίστοιχη περυσινή, που καταγράφηκε τον Ιούνιο, γεγονός που θα συμβάλει στον καλύτερο προγραμματισμό και την καλύτερη λειτουργία των επιχειρησιακών πλάνων για αντιμετώπιση των πυρκαγιών.