Χρηματικό ποσό δεκάδων χιλιάδων ευρώ εισέπραξε τους πρώτους αυτούς μήνες του 2026 η Αστυνομία, στο πλαίσιο επιχείρησης εκτέλεσης ενταλμάτων, τα οποία εκκρεμούσαν στην επαρχία Πάφου.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι σχεδόν 50 χιλιάδες εισπράχθηκαν σε τέσσερις ξεχωριστές επιχειρήσεις του αρμόδιου τμήματος της Διεύθυνσης Πάφου και οι οποίες αφορούσαν σε πέραν των 200 ανείσπραχτων ενταλμάτων για πρόστιμα που εκδόθηκαν σχετικά με διάφορες τροχαίες και οικονομικές παραβάσεις.

Οι εκστρατείες αυτές διεξάγονται πλέον σε τακτικά χρονικά διαστήματα στην επαρχία Πάφου και θα συνεχιστούν δεδομένου ότι αποδεικνύονται ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Σε δύο προηγούμενες περιπτώσεις τα εισπραχθέντα ποσά από εντάλματα που εκκρεμούσαν για χρόνια ήταν τις τάξης σχεδόν των 100 χιλιάδων ευρώ, σε Πάφο και διαμέρισμα Χρυσοχούς.

Η συγκεκριμένη πρακτική, πέραν των ευνόητων οικονομικών ωφελημάτων που έχει για τα κρατικά ταμεία, εκτιμάται από τους αρμόδιους κρατικούς αξιωματούχους ως ιδιαίτερα σημαντικά και για την σημειολογία της: Ότι δηλαδή στέλλει πλέον το μήνυμα πως ουδείς μπορεί να αισθάνεται ότι τα ανείσπρακτα εντάλματα θα παραμείνουν ανείσπρακτα εσαεί, όπως συνέβαινε τόσα χρόνια, αλλά ότι θα αναγκαστούν να τα εξοφλήσουν για αποφυγή τόκων και διαπόμπευσης.