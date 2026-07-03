Το λείψανο του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε τις πρώτες ώρες των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών στην Ισλαμική Δημοκρατία, την 28η Φεβρουαρίου, μεταφέρθηκε σε θρησκευτικό συγκρότημα στο κέντρο της πρωτεύουσας Τεχεράνης, όπου θα τελεστεί η κηδεία του, μετέδωσε σήμερα κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

#Iran 🏴Arrivée du cercueil de l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, chef de la Révolution islamique tombé en martyr, à la Grande Mosalla de Téhéran, avant le cortège funèbre.



#MartyrKhamenei pic.twitter.com/ZJeh0kMMYS July 3, 2026

«Η σορός του μάρτυρα ηγέτη της ισλαμικής επανάστασης έφθασε στη μεγάλη Μοσαλά του ιμάμη Χομεϊνί», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA μέσω Telegram, χρησιμοποιώντας την επίσημη ονομασία του χώρου λατρείας όπου προγραμματίζεται η κηδεία.

The moment the coffin of Martyr Syed Ali Khamenei entered the Hussainiya Imam Khomeini, where the farewell ceremony is taking place. Crowd was overwhelmed with emotions!#khamnaie pic.twitter.com/7TJhyKiLkB — Zairi (@Shareef_zairi) July 3, 2026

ΑΠΕ – ΜΠΕ