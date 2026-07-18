Ένα φορτίο που υποτίθεται ότι περιείχε μπανάνες από τη Λατινική Αμερική εξελίχθηκε στην αφετηρία μιας έρευνας που εκτείνεται από τα ισπανικά λιμάνια έως τη Wall Street, τα πολυτελή ακίνητα του Ντουμπάι, τις υπεράκτιες εταιρείες και τις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα.

Σε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, το Bloomberg ξετυλίγει το νήμα της υπόθεσης, πιάνοντάς το από το κοντέινερ που έφτασε το φθινόπωρο του 2024 στο λιμάνι της Αλχεθίρας, στη νότια Ισπανία, όπου οι Αρχές εντόπισαν περίπου 13 τόνους κοκαΐνης. Η ποσότητα αποτέλεσε τότε τη μεγαλύτερη κατάσχεση του ναρκωτικού στην ιστορία της χώρας και μία από τις μεγαλύτερες που είχαν καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη.

Η έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε, σύμφωνα με το Bloomberg, ένα φερόμενο διεθνές δίκτυο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το οποίο φτάνει έως τους ιδρυτές μίας εταιρείας ειδικού σκοπού εξαγοράς -γνωστής ως SPAC- στην Καλιφόρνια. Η εταιρεία άντλησε περίπου 200 εκατ. δολάρια από επενδυτές μέσω αρχικής δημόσιας προσφοράς μόλις το 2025.

A 13-ton haul of cocaine disguised as bananas exposes alleged links between US financiers, luxury Dubai real estate and a crypto-trading Irish fintech.



Alex Morgan explains https://t.co/Fe8IMvzRRp pic.twitter.com/JjtMBNGG3d — Bloomberg TV (@BloombergTV) July 17, 2026

Η υπόθεση περιλαμβάνει έναν φερόμενο βαρόνο ναρκωτικών, έναν υψηλόβαθμο αστυνομικό που υπηρετούσε στη μονάδα καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος, εκατομμύρια ευρώ κρυμμένα μέσα στους τοίχους μιας κατοικίας, έναν μακρινό συγγενή του βασιλιά της Ισπανίας, εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, bitcoin και πολυτελείς επαύλεις στο Ντουμπάι.

Οι λεπτομέρειες προκύπτουν από προανακριτικά έγγραφα που συνέταξαν οι ερευνητές στη Μαδρίτη και περιήλθαν σε γνώση του Bloomberg. Τα βασικά πρόσωπα έχουν χαρακτηριστεί επισήμως «investigados», δηλαδή πρόσωπα υπό δικαστική έρευνα στο ισπανικό νομικό σύστημα. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Ο φερόμενος εγκέφαλος και ο αστυνομικός με τα 20 εκατ. ευρώ

Στο κέντρο του φερόμενου δικτύου βρίσκεται, κατά τους ερευνητές, ο Ιγνάθιο Τοράν. Περιγράφεται ως οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης, λάτρης των πολυτελών ρολογιών και άνθρωπος που κάποια στιγμή σχεδίαζε να επενδύσει μέρος της περιουσίας του σε ποδοσφαιριστές από την Αργεντινή.

Για λογαριασμό του φέρεται να εργαζόταν ο Όσκαρ Σάντσεθ, ο οποίος, την περίοδο της μεγάλης κατάσχεσης του 2024, ήταν επικεφαλής της μονάδας της ισπανικής εθνικής αστυνομίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. Ο Σάντσεθ θεωρείται ότι αξιοποιούσε τη θέση του, για να βοηθά διακινητές. Όταν οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του, βρήκαν περίπου 20 εκατ. ευρώ κρυμμένα στους τοίχους, σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Τόσο ο Τοράν όσο και ο Σάντσεθ βρίσκονται στην Ισπανία και έχουν προφυλακιστεί. Δικηγόρος του Τοράν αρνήθηκε να σχολιάσει. Ο συνήγορος του Σάντσεθ δεν διέψευσε ότι βρέθηκαν χρήματα στο σπίτι του πελάτη του, αμφισβήτησε όμως τη νομιμότητα και τη διαδικασία συλλογής ορισμένων αποδεικτικών στοιχείων. Όπως υποστήριξε, μηνύματα που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα φέρεται να αποκτήθηκαν χωρίς τις απαιτούμενες δικαστικές άδειες.

Ο μακρινός συγγενής του βασιλιά και ο επενδυτής από την Καλιφόρνια

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο Τοράν είχε επίσης συνεργαστεί με τον Φρανθίσκο ντε Μπορμπόν, γιο δούκα και μακρινό συγγενή του βασιλιά Φελίπε, καθώς και με τον Αμερικανό επενδυτή Κέταν Σεθ, ο οποίος διέμενε σε έπαυλη στην ακριβή συνοικία Dover Shores του Νιούπορτ Μπιτς στην Καλιφόρνια.

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι ο Σεθ και ο Ντε Μπορμπόν ήταν διαχειριστές της Alpha Trading, μιας εταιρείας με έδρα την Καλιφόρνια, μέσω της οποίας φέρεται να διοχετεύονταν χρήματα του Τοράν από υπεράκτιους λογαριασμούς σε τράπεζα του Παναμά. Δεν είναι σαφές πώς γνωρίστηκαν οι δύο άνδρες. Ίδρυσαν πάντως την Alpha Trading το 2012 και την παρουσίαζαν ως μία «κορυφαία ενοποιημένη εταιρεία προμήθειας και εμπορίας εμπορευμάτων», με γραφεία στη Νέα Υόρκη, τη Μαδρίτη και το Μαϊάμι.

Ο Σεθ διατηρούσε επίσης καταστήματα αποστολών της UPS στη Νέα Υόρκη κατά τη δεκαετία του 2010. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ενεπλάκη σε διαφορές με ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίες κατέληξαν σε αποφάσεις για ανεξόφλητες οφειλές άνω των 300.000 δολαρίων.

Η SPAC των 200 εκατ. δολαρίων και τα μεγάλα funds

Το 2025, ο Σεθ και ο Ντε Μπορμπόν ίδρυσαν την Blue Acquisition Corp., μια εταιρεία ειδικού σκοπού εξαγοράς, που στόχευε σε επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων και στην τεχνητή νοημοσύνη. Πρόεδρος της εταιρείας ανέλαβε ο Γουέσλι Κλαρκ, απόστρατος στρατηγός τεσσάρων αστέρων του αμερικανικού στρατού και πρώην ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ.

Η εταιρεία, η οποία είχε δηλώσει ως έδρα την κατοικία του Σεθ στο Νιούπορτ Μπιτς, άντλησε περίπου 200 εκατ. δολάρια μέσω αρχικής δημόσιας προσφοράς τον Ιούνιο του 2025. Στη συνέχεια προχώρησε σε συμφωνία για την εξαγορά κέντρου δεδομένων στους Καταρράκτες του Νιαγάρα.

Η επενδυτική τράπεζα BTIG, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία εξαγοράς από τη US Bancorp, βοήθησε στη διοργάνωση της εισαγωγής. Μεταξύ των μεγαλύτερων μετόχων της Blue περιλαμβάνονταν μεγάλα hedge funds της Wall Street, όπως η Sona Asset Management και η LMR Partners, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Η Blue Acquisition δεν κατονομάζεται από τους Ισπανούς ερευνητές και δεν κατηγορείται για οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια. Ο Σεθ παραιτήθηκε από την εταιρεία στις 9 Ιουνίου 2026, επικαλούμενος «οικογενειακούς λόγους», σύμφωνα με έγγραφο προς τις εποπτικές αρχές. Ο διευθύνων σύμβουλος της Blue, Ντέιβιντ Μπάουερ, ανέφερε ότι ο Σεθ δεν συνδέεται πλέον με την εταιρεία με οποιαδήποτε ιδιότητα. Ο Ντε Μπορμπόν είχε διατελέσει ειδικός σύμβουλος της Blue, αλλά η συνεργασία αυτή τερματίστηκε τον Φεβρουάριο.

Η κλήση για κατάθεση και το διεθνές ένταλμα

Ο Σεθ έχει κληθεί να καταθέσει, ωστόσο μέσω των δικηγόρων του ζήτησε αναβολή και πλέον αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, ζήτησε να αρθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί εις βάρος του.

Δεν απάντησε σε επανειλημμένα email και τηλεφωνήματα του Bloomberg, ούτε σε επιστολή που αφέθηκε στη διεύθυνση της κατοικίας του στο Νιούπορτ Μπιτς. Ο δικηγόρος του αρνήθηκε να σχολιάσει. Ο Ντε Μπορμπόν είχε τεθεί υπό κράτηση στην Ισπανία, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Ο συνήγορός του επίσης δεν έκανε δηλώσεις.

Η «γκρίζα ζώνη» μεταξύ νόμιμης και παράνομης οικονομίας

Η σημασία της υπόθεσης δεν οφείλεται μόνο στο μέγεθος της κατάσχεσης, αλλά και στη θέση που κατείχε ο Σάντσεθ, καθώς και στον φερόμενο ρόλο επενδυτικών σχημάτων, fintech εταιρειών, κρυπτονομισμάτων και διεθνών επιχειρήσεων.

Η Ανέτ Ίντλερ, καθηγήτρια Παγκόσμιας Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, η οποία έχει μελετήσει τα παράνομα δίκτυα εφοδιασμού, σημείωσε ότι τα επιτυχημένα εγκληματικά δίκτυα εξαρτώνται από νόμιμες αγορές, επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού τομέα, εταιρείες logistics και περίπλοκες εταιρικές δομές για να αποκρύπτουν τα έσοδά τους.

«Η γκρίζα ζώνη μεταξύ νόμιμης και παράνομης οικονομικής δραστηριότητας είναι ακριβώς το περιβάλλον στο οποίο ευδοκιμούν πολλές εξελιγμένες εγκληματικές οργανώσεις» ανέφερε.

Η κατάσχεση στην Αλχεθίρας ακολούθησε τον εντοπισμό άλλου 1,6 τόνου κοκαΐνης τον Μάιο του 2021. Και στις δύο περιπτώσεις, τα ναρκωτικά είχαν μεταφερθεί από τη Νότια Αμερική, κρυμμένα μέσα σε φορτία φρούτων. Η συνολική αξία των δύο φορτίων ξεπερνούσε, σύμφωνα με τις Αρχές, τα 350 εκατ. ευρώ.

Όταν οι ερευνητές εξέτασαν τα αρχεία του προσωπικού τηλεφώνου του Σάντσεθ, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι άλλοι 58 τόνοι κοκαΐνης είχαν εισαχθεί λαθραία στην Ισπανία από το 2020 έως το 2024. Η ποσότητα αυτή θα είχε αξία περίπου 3,5 δισ. δολαρίων στη λιανική αγορά, με βάση μέση τιμή 60 δολαρίων ανά γραμμάριο, σύμφωνα με τον Γκαμπριέλ Φελτράν, καθηγητή στο Sciences Po του Παρισιού και ειδικό στα εγκληματικά δίκτυα.

Κατά τον ίδιο, παρόμοια περιστατικά δεν αποτελούν πλέον εξαίρεση, καθώς ένα ολοένα πιο εξελιγμένο δίκτυο μεσαζόντων καθιστά την κοκαΐνη φθηνότερη και ευκολότερη στη διακίνηση, ενώ διευκολύνει και τη νομιμοποίηση των εσόδων.

Οι εταιρείες-βιτρίνες και οι επαύλεις στο Ντουμπάι

Οι ερευνητές θεωρούν ότι ο Τοράν είχε δημιουργήσει ένα πλέγμα εταιρειών συμμετοχών στην Ισπανία και στο εξωτερικό. Οι περισσότερες εμφανίζονταν να ανήκουν τυπικά σε παρένθετα πρόσωπα. Όταν συνελήφθη, φέρεται να έλεγχε δύο ισπανικούς ομίλους συμμετοχών και ετοιμαζόταν να ενεργοποιήσει έναν τρίτο.

Μέσω αυτών των εταιρειών φέρεται να είχε αποκτήσει ακίνητα, κυρίως στο Ντουμπάι. Μεταξύ αυτών περιλαμβανόταν έπαυλη αξίας περίπου δέκα εκατ. ευρώ στο συγκρότημα W Residences στο Palm Jumeirah, καθώς και άλλα ακίνητα, συνολικής αξίας 11 εκατ. ευρώ.

Στα μηνύματά του, σύμφωνα με τους ερευνητές, ο Τοράν αναφερόταν σε αυτά ως «τα σπίτια μου». Η οργάνωση διέθετε επίσης δύο offshore εταιρικά οχήματα, μεταξύ των οποίων ένα στον Παναμά, όπου είχε δημιουργηθεί δεσμευμένος λογαριασμός στην Atlas Bank.

Παρότι οι Αρχές δεν κατάφεραν να κατασχέσουν μετρητά ή κρυπτονομίσματα, εκτιμούν ότι κατά τη σύλληψή του ο Τοράν κατείχε bitcoin αξίας τουλάχιστον δέκα εκατ. ευρώ.

Το φερόμενο δίκτυο χρησιμοποιούσε τόσο συμβατικά νομίσματα όσο και κρυπτονομίσματα για τη μεταφορά χρημάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Σύμφωνα με την έρευνα, πραγματοποιούσε συναλλαγές με bitcoin, Tether και VXL Dollar. Για να ολοκληρωθεί όμως η νομιμοποίηση των χρημάτων, απαιτούνταν πρόσβαση στο παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα.

Εδώ φέρεται να εντάσσονταν εταιρείες και χρηματοπιστωτικές δομές στην Ιρλανδία, τον Παναμά και το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Μία από τις εταιρείες ήταν η ET Fintech Europe Ltd., με έδρα την Ιρλανδία. Ανήκε στον Ντε Μπορμπόν και σε άλλα πρόσωπα που ερευνώνται, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Οι ισπανικές αρχές υποστηρίζουν ότι η ET Fintech «ελεγχόταν άμεσα από την εγκληματική οργάνωση».

Η Αλίνα Μπέρναρντ, μέτοχος και διευθύντρια της εταιρείας, διέψευσε ότι η ET Fintech εμπλεκόταν σε ξέπλυμα χρήματος. Όπως ανέφερε, οι ισπανικοί ισχυρισμοί «παρουσιάζουν κατά τρόπο ουσιωδώς ανακριβή τον σκοπό και τις δραστηριότητες» της επιχείρησης, η οποία είχε δημιουργηθεί για την ανάπτυξη μιας ψηφιακής τραπεζικής πλατφόρμας.

Η ίδια δήλωσε ότι έχει συνεργαστεί πλήρως με την έρευνα.

Στο φερόμενο σχήμα εμφανίζονται επίσης δύο οντότητες στο Σάο Τομέ, οι οποίες παρουσιάζονταν διαδικτυακά ως τράπεζες, χωρίς όμως να είναι καταχωρισμένες στην τοπική χρηματοπιστωτική εποπτική αρχή.

Στον χώρο της νομιμοποίησης εσόδων, τέτοιες δομές αποκαλούνται συχνά «nested banks». Πραγματοποιούν συναλλαγές για πελάτες τους, χρησιμοποιώντας λογαριασμούς που διατηρούν σε μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με αποτέλεσμα να αποκρύπτεται η ταυτότητα του πραγματικού πελάτη.

Οι εταιρείες αυτές θεωρούνται από τους ερευνητές κεντρικές για τη λειτουργία του δικτύου. Σε μήνυμα του 2023, στενός συνεργάτης και βασικός οικονομικός διαχειριστής του Τοράν φέρεται να έγραψε ότι «όλα προέρχονται από αυτές τις τράπεζες» και ότι από εκεί τα χρήματα «πηγαίνουν σε άλλα μέρη».

Ο λογαριασμός στον Παναμά και το «σύνθετο χρηματοπιστωτικό εργαλείο»

Ένα ακόμη βήμα του φερόμενου μηχανισμού ήταν το άνοιγμα δεσμευμένου λογαριασμού στην Atlas Bank του Παναμά.

Τουλάχιστον οκτώ πρόσωπα κατονομάζονται στα ισπανικά δικαστικά έγγραφα ως εμπλεκόμενα στη συγκεκριμένη δομή. Θεματοφύλακας του λογαριασμού ήταν η Alpha Trading, η εταιρεία που διαχειρίζονταν ο Σεθ και ο Ντε Μπορμπόν.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η Alpha Trading συμμετείχε στις μεταφορές χρημάτων μέσω ενός «σύνθετου χρηματοπιστωτικού εργαλείου», χωρίς να προσδιορίζεται στα έγγραφα ποια ακριβώς μορφή είχε. Οι ισπανικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι πληροφορίες που παραδόθηκαν από τις αρχές του Παναμά επιβεβαιώνουν τις επιχειρήσεις ξεπλύματος χρήματος.

Κατά τους ερευνητές, ολόκληρη η δομή είχε σχεδιαστεί ώστε να αποκρύπτει τόσο την προέλευση των κεφαλαίων όσο και την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου, προσδίδοντας παράλληλα στις συναλλαγές «επίφαση νομιμότητας».

protothema.gr