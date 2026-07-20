Με μία παραδοχή και μία δέσμευση ξεκίνησε την πρώτη ομιλία του ως πρωθυπουργός της Βρετανίας ο Άντι Μπέρναμ έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ: «Δεν ήμασταν αρκετά καλοί, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Θα γίνουμε καλύτεροι».

Ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε πως γνωρίζει ότι «οι άνθρωποι μπούχτισαν με την πολιτική στην ίδια τους την πατρίδα» και συμπλήρωσε πως οι πολιτικοί καλούνται τώρα «να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις».

Watch my first speech as Prime Minister 👇🏻https://t.co/dIVOCfWo9G July 20, 2026

«Ας κάνουμε αυτή τη στιγμή, μια στιγμή που η Βρετανία θα αρχίσει να πιστεύει ξανά. Τη στιγμή που θα επαναφέρουμε την ελπίδα».

Ήδη από τα πρώτα λεπτά της ομιλίας του έκανε γνωστό πως θα παρουσιάσει το 10ετές σχέδιό του για τη χώρα, σύμφωνα με το Sky News.

Περιγράφοντας μερικές πτυχές αυτού του σχεδίου ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, σχολίασε πως «πολλοί αισθάνονται ότι δεν έχουν την ικανότητα να ανατρέψουν την κατάσταση, και γι’ αυτό θα αλλάξουμε την πολιτική, ώστε να την καταστήσουμε περισσότερο προσανατολισμένη στην επίλυση προβλημάτων».

Αύριο παρουσιάζει μέτρα για το κόστος ζωής

Δήλωσε πως θα ανακοινώσει μέτρα για το κόστος ζωής την Τρίτη (21/7).

«Μπορώ να κάνω κάτι για να δώσω στους ανθρώπους λίγο χώρο να αναπνεύσουν. Να βοηθήσω με το κόστος ζωής. Και θα παρουσιάσω ορισμένα από αυτά τα μέτρα από αύριο, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο θα τα πληρώσουμε» ανέφερε.

Προσθέτει ότι αργότερα φέτος θα καταρτίσει ένα 10ετές σχέδιο για τη Βρετανία.

Ο Μπέρναμ δεσμεύεται να βοηθήσει τους νέους να βρουν εργασία, να δημιουργήσει περισσότερες δομές ψυχικής υγείας, να κατασκευάσει περισσότερες κατοικίες, να διαμορφώσει νομοσχέδιο για την κοινωνική πρόνοια με «δίκαιο και βιώσιμο τρόπο», να τηρήσει τους δημοσιονομικούς κανόνες και να τηρήσει τις δεσμεύσεις του για τις αμυντικές δαπάνες.

«Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό»

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο νέος πρωθυπουργός δήλωσε:

«Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και ζητώ από όλους σας να σταθείτε στο πλευρό μου. Ας οικοδομήσουμε ένα νέο εθνικό αίσθημα ενότητας, κοινού σκοπού και θετικής ενέργειας».

«Ας κάνουμε αυτή τη στιγμή τη στιγμή που η Βρετανία θα αρχίσει να πιστεύει ξανά. Τη στιγμή που θα επαναφέρουμε την ελπίδα. Σας ευχαριστώ πολύ όλους» κατέληξε

cnn.gr