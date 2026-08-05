Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Soekarno-Hatta στην Ινδονησία, όταν πιλότος συνελήφθη να μεταφέρει στη βαλίτσα του περισσότερα από 70.000 χάπια ecstasy (MDMA), ενώ παράλληλα εντοπίστηκε θετικός σε κοκαΐνη και μεθαμφεταμίνη.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, καταγράφει τη στιγμή που ο πιλότος από τη Μαλαισία περνά από τον καθιερωμένο έλεγχο στο αεροδρόμιο. Κατά τον έλεγχο της αποσκευής του, οι υπάλληλοι εντόπισαν σακούλα που περιείχε τα χάπια.

Σύμφωνα με το υλικό από τις κάμερες, ο πιλότος φέρεται να προσπάθησε να παραπλανήσει τη διαδικασία ελέγχου ναρκωτικών, έχοντας στην κατοχή του μπουκαλάκι με ούρα, ώστε να αποφύγει τον εντοπισμό των ουσιών.

He flew passengers HIGH… and still brought clean URINE just in CASE…..



Malaysian co-pilot in uniform collects a bag that X-ray already flagged. Inside: 70,114 ecstasy tablets (~26 kg) + 4 g meth. He also had a bottle of urine ready to cheat the test. Tested positive for three… pic.twitter.com/MsUcilOc4Z — Fahad Naim (@Fahadnaimb) August 3, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες της Deutsche Welle, ο 39χρονος πιλότος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε μόνο ως MS, συνελήφθη λίγο μετά την πτήση ενός επιβατικού αεροσκάφους από την Κουάλα Λουμπούρ προς την Τζακάρτα αργά το βράδυ της Τετάρτης (29/7). Παρόλο που οι αξιωματούχοι του αεροδρομίου δεν αποκάλυψαν το όνομα της εταιρείας, στην οποία εργάζεται ο πιλότος, ο αριθμός της πτήσης υποδηλώνει ότι επρόκειτο για πτήση της Malaysia Airlines.

Οι τελωνειακοί υπάλληλοι δήλωσαν ότι βρήκαν 14 σακουλάκια με δισκία ecstasy στη βαλίτσα του πιλότου, καθώς και τέσσερα γραμμάρια μεθαμφεταμίνης στην χειραποσκευή του. Υπογράμμισαν ότι ο πιλότος μετέφερε τα παράνομα ναρκωτικά μετά από αίτημα ενός αγνώστου προσώπου για 12.240 δολάρια.

Όπως διαπιστώθηκε, ο πιλότος βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της πτήσης. «Τα αποτελέσματα της εξέτασης ούρων έδειξαν θετικά για μεθαμφεταμίνη, MDMA και κοκαΐνη», δήλωσε ένας αξιωματούχος. «Αυτό που μας ανησυχεί όλους είναι ότι το επάγγελμα αυτού του ατόμου είναι πιλότος. Τη στιγμή που έφτασε, είχε μόλις οδηγήσει το αεροσκάφος από την Κουάλα Λουμπούρ στην Ινδονησία.»

Η Malaysia Airlines αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά επεσήμανε ότι δεν ανέχεται καμία μορφή παράπτωσης και ότι αυτή τη στιγμή διεξάγει τη δική της εσωτερική έρευνα. «Η Malaysia Airlines θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς», ανέφερε σε δήλωσή της.

protothema.gr