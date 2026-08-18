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Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα ανοιχτά της νήσου Σουμάτρα της Ινδονησίας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 29 χιλιόμετρα, ανακοίνωσε η γεωφυσική υπηρεσία της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι ισχυρή σεισμική δόνηση, εντάσεως 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ταρακούνησε τις πρώτες πρωινές ώρες στην ανατολική Ινδονησία, προκαλώντας θανάτους και ζημιές, σπέρνοντας παράλληλα πανικό από τις καταρρεύσεις κτηρίων.

iefimerida.gr