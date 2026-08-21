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Αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση τσάρτερ και μετέφερε οκτώ άτομα συνετρίβη την Πέμπτη στη δυτική Αλάσκα, κοντά σε απομακρυσμένο σημείο ραντάρ, σύμφωνα με ομοσπονδιακό αξιωματούχο.

Ο Κλιντ Τζόνσον, επικεφαλής της περιφέρειας Αλάσκας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB), δήλωσε ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν δύο πιλότοι και έξι επιβάτες. Όλοι οι επιβάτες είναι νεκροί.

Την συντριβή του αεροσκάφους κοντά σε απομακρυσμένη εγκατάσταση στρατιωτικού ραντάρ στη δυτική Αλάσκα, ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ που είναι αρμόδια για την περιοχή της Αλάσκας.

Πρόκειται για ένα Cessna 441 της αεροπορικής εταιρείας τσάρτερ Security Aviation, που έχει έδρα το Άνκορατζ και το οποίο συνετρίβη γύρω στις 12:15 μ.μ. (23:14 ώρα Ελλάδας) δυτικά του Σταθμού Ραντάρ Μακράς Εμβέλειας (LRRS) του Ακρωτηρίου Νιούενχαμ στην Αλάσκα, δήλωσε εκπρόσωπος της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).Το αεροπλάνο είχε αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Άνκορατζ και είχε προορισμό το Ακρωτήριο Νιούενχαμ, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η εγκατάσταση στο Ακρωτήριο Νιούενχαμ είναι τμήμα του δικτύου των απομακρυσμένων ραντάρ που παρακολουθούν τα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της Αλάσκας και κατά μήκος των συνόρων της.

Σύμφωνα με ομοσπονδιακό αξιωματούχο η συντριβή του αεροσκάφους έγινε στα δυτικά της πολιτείας των ΗΠΑ, κοντά σε απομακρυσμένο σημείο ραντάρ.

Ο Κλιντ Τζόνσον, επικεφαλής της περιφέρειας ΑλάσκαςΑσφάλειας Μεταφορών (NTSB), δήλωσε ότι στο αεροσκάφος που συνετρίβη επέβαιναν δύο πιλότοι και έξι επιβάτες.

*Φωτογραφία αρχείου

cnn.gr