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Εντολή προς την Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, CENTCOM, να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν έδωσε πριν από αρκετές ημέρες το Πεντάγωνο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios.

Παρότι δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την έναρξη των επιθέσεων και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δεν έχει λάβει οριστικές αποφάσεις, αμερικανικές και ισραηλινές πηγές αναφέρουν ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να ξεκινήσουν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, ενδεχομένως ακόμη και πριν από τις εκλογές του Ισραήλ, που προηγούνται κατά μία εβδομάδα.

Εφόσον αποφασιστεί η επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στο στόχαστρο αναμένεται να περιλαμβάνουν μαζικούς βομβαρδισμούς σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, υποδομές και πυρηνικούς στόχους, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η επανέναρξη του πολέμου στο Ιράν μέσα στις επόμενες τρεις έως τέσσερις εβδομάδες θα μπορούσε να επηρεάσει την έκβαση των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων λόγω της πιθανής αύξησης των τιμών του πετρελαίου.

«Αποστολή του υπουργείου (σ.σ. Πολέμου) είναι να καταρτίζει και να παρουσιάζει στρατιωτικές επιλογές στον πρόεδρο», δήλωσε στο Axios αξιωματούχος του Πενταγώνου.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου συμπλήρωσε ότι ο Τραμπ έχει ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή του όλες τις επιλογές.

«Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πολύ ισχυρή θέση, καθώς ελέγχουν το Στενό του Ορμούζ και η ιρανική οικονομία καταρρέει. Το Ιράν έχει υποστεί συντριπτικό πλήγμα και η κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί με δύο τρόπους: τον εύκολο ή τον δύσκολο», πρόσθεσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

«Ο πρόεδρος Τραμπ κρατά όλα τα χαρτιά και θα κάνει ό,τι είναι καλύτερο για τις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε.

Νωρίτερα την Τετάρτη, το περιοδικό The Atlantic είχε μεταδώσει ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει πλήγματα κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Οι συσκέψεις στο Καμπ Ντέιβιντ και το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις

Την Παρασκευή, η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ συνεδρίασε επί αρκετές ώρες στο Καμπ Ντέιβιντ, με αντικείμενο τον πόλεμο στο Ιράν και άλλα ζητήματα.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι μέρος της σύσκεψης επικεντρώθηκε στο ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν.

Μετά τη συνάντηση, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι συζητήσεις αφορούσαν τον «μακροπρόθεσμο» σχεδιασμό της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχουν σημειώσει καμία πρόοδο. Οι μεσολαβητές από το Κατάρ εξακολουθούν να αναμένουν την απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική αντιπρόταση, η οποία περιλαμβάνει απαιτήσεις για παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

«Οι συζητήσεις για πιθανή επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν έχουν ενταθεί. Οι πιθανότητες να συμβεί αυτό πριν από τις εκλογές δεν είναι μεγάλες, αλλά δεν το αποκλείουμε. Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οι πιθανότητες αυξάνονται σημαντικά», δήλωσε έτερος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Οι επαφές Τραμπ – Νετανιάχου και ο ρόλος του Ισραήλ

Ο πρόεδρος Τραμπ είχε, εν τω μεταξύ, την Τετάρτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ήταν η δεύτερη συνομιλία τους μέσα σε λίγες ημέρες, έπειτα από πολλές εβδομάδες κατά τις οποίες η επικοινωνία τους ήταν μηδαμινή..

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η συνομιλία των δύο ηγετών επικεντρώθηκε «στην απότιση φόρου τιμής στα θύματα της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου και στη διατήρηση της μνήμης τους».

Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε αφότου ο Νετανιάχου είχε προηγουμένως συσκεφθεί με την ομάδα εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ για το Ιράν, σύμφωνα με τον πρώτο Ισραηλινό αξιωματούχο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε επίσης συνομιλία τη Δευτέρα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Σε περίπτωση επανέναρξης των μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων, το πιθανότερο είναι ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα δράσουν συντονισμένα, με συμμετοχή και των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Οι δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι το ιρανικό καθεστώς βρίσκεται σε κατάσταση απόγνωσης και έντονης καχυποψίας, γεγονός που ενδέχεται να το οδηγήσει να εξαπολύσει πρώτο επίθεση.

Όπως ανέφεραν, οι Ιρανοί έχουν ήδη δεχθεί δύο αιφνιδιαστικές επιθέσεις και δεν θέλουν να υποστούν κλαι τρίτη.

Το ενδεχόμενο πολιτικό όφελος για τον Νετανιάχου

Η επανέναρξη του πολέμου θα μπορούσε να επηρεάσει και τις εκλογές στο Ισραήλ, καθώς θεωρείται πιθανό το Ιράν να απαντήσει εξαπολύοντας εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της χώρας.

Μια νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης ή ακόμη και η διατήρηση ενός κλίματος αυξημένης έντασης ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης θα μπορούσε να ωφελήσει πολιτικά τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και να εμποδίσει τους πολιτικούς αντιπάλους του να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον του στο τελικό στάδιο της προεκλογικής εκστρατείας.

skai.gr