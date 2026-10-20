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Στους 14 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από κατολίσθηση που προκάλεσε την κατάρρευση στοών σε παράνομο χρυσωρυχείο στη νοτιοδυτική Κολομβία, ενώ ακόμη επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν τη Δευτέρα (19/10) ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν πλέον ολοκληρωθεί.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Τσαμπέρο, στον δήμο Σάντα Μπάρμπαρα δε Ισκουαντέ, στον νομό Ναρίνιο, στη νοτιοδυτική Κολομβία.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η κατολίσθηση προκάλεσε την κατάρρευση στοών του παράνομου χρυσωρυχείου, με αποτέλεσμα 14 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και επτά να τραυματιστούν.

Una grave emergencia minera golpea al Pacífico nariñense.

Un derrumbe en una mina de extracción de oro, ubicada en la vereda El Chambero, municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, dejó al menos nueve personas fallecidas, según los reportes preliminares.

Cerca de 30 trabajadores se… pic.twitter.com/7LJtS4OACI — Telepacífico Noticias (@TPNoticias_) October 19, 2026

Ο νομάρχης του Ναρίνιο, Λουίς Αλφόνσο Εσκομπάρ, ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η κατάρρευση.

¡No alcanzaron a salir! 📷Las fuertes lluvias causan una avalancha y al menos 30 mineros quedaron atrapados. La misma gente en la zona con maquinaria usada en la extracción ilegal de oro, están rescatando los cu€rpos. Hasta ahora, han sacado nueve mineros sin vida.



Se estima… pic.twitter.com/bflXP3lr9h October 20, 2026

Δεύτερο πολύνεκρο δυστύχημα μέσα σε λίγους μήνες

Τα θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα αποτελούν συχνό φαινόμενο στα παράνομα ορυχεία της Κολομβίας, όπου η απουσία επαρκών μέτρων ασφαλείας εκθέτει τους εργαζομένους σε σοβαρούς κινδύνους.

Πρόκειται για τη δεύτερη πολύνεκρη τραγωδία σε παράνομο χρυσωρυχείο του Ναρίνιο μέσα σε λίγους μήνες. Τον περασμένο Αύγουστο, 13 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους σε άλλο παράνομο χρυσωρυχείο της ίδιας περιοχής.

Το νέο δυστύχημα αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που συνδέονται με την παράνομη εξόρυξη χρυσού στη χώρα.

protothema.gr