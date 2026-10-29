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Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στο Κοινοβούλιο της Αρμενίας, όταν η αντιπαράθεση μεταξύ βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος «Πολιτική Σύμβαση» και της αντιπολίτευσης ξέφυγε από τα όρια της λεκτικής σύγκρουσης, με τους εμπλεκόμενους να πιάνονται στα χέρια. Το επεισόδιο είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της συνεδρίασης.

Το επεισόδιο έγινε κατά τη διάρκεια ομιλίας του βουλευτή Ταρόν Τσαχογιάν, ο οποίος προέβη σε σχόλια σε βάρος της αντιπολίτευσης. Ακολούθησε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με τον Ναρέκ Καραπετιάν, επικεφαλής της παράταξης «Ισχυρή Αρμενία», με τους τόνους να ανεβαίνουν μέσα στην αίθουσα.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης πλησίασαν το βήμα, όπου βρισκόταν ο Τσαχογιάν, και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε συμπλοκή.

Δείτε βίντεο:

Armenia's parliament briefly turned into Fight Club. First rule: Forget the rules of procedure



A parliamentary session descended into a mass brawl between ruling party and opposition lawmakers. The argument got so heated that parliamentary security had to step in and separate… pic.twitter.com/Dd2VrueLmi — NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2026

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας βουλευτής έπεσε στο πάτωμα, ενώ η συνεδρίαση διακόπηκε εξαιτίας της έντασης.

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και στους διαδρόμους του κοινοβουλίου, όπου χρειάστηκε η παρέμβαση του προσωπικού ασφαλείας.

protothema.gr