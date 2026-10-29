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Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στο Κοινοβούλιο της Αρμενίας, όταν η αντιπαράθεση μεταξύ βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος «Πολιτική Σύμβαση» και της αντιπολίτευσης ξέφυγε από τα όρια της λεκτικής σύγκρουσης, με τους εμπλεκόμενους να πιάνονται στα χέρια. Το επεισόδιο είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της συνεδρίασης.
Το επεισόδιο έγινε κατά τη διάρκεια ομιλίας του βουλευτή Ταρόν Τσαχογιάν, ο οποίος προέβη σε σχόλια σε βάρος της αντιπολίτευσης. Ακολούθησε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με τον Ναρέκ Καραπετιάν, επικεφαλής της παράταξης «Ισχυρή Αρμενία», με τους τόνους να ανεβαίνουν μέσα στην αίθουσα.
Βουλευτές της αντιπολίτευσης πλησίασαν το βήμα, όπου βρισκόταν ο Τσαχογιάν, και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε συμπλοκή.
Δείτε βίντεο:
Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας βουλευτής έπεσε στο πάτωμα, ενώ η συνεδρίαση διακόπηκε εξαιτίας της έντασης.
Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και στους διαδρόμους του κοινοβουλίου, όπου χρειάστηκε η παρέμβαση του προσωπικού ασφαλείας.