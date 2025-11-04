Καβγάς ξέσπασε σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής μεταξύ βουλευτών του ΑΚΕΛ και του υπουργού Δικαιοσύνης Μάριου Χαρτσιώρτη.

Ο Μάριος Χαρτσιώτης αντέδρασε στις ερωτήσεις και τα σχόλια των βουλευτών Άριστου Δαμιανού και Αντρέα Πασιουρτίδη και απάντησε στις επικρίσεις για τις φυλακές και το οργανωμένο έγκλημα.

Την αντιπαράθεση πυροδότησε η αναφορά του βουλευτή Αντρέα Πασιουρτίδη για τις φυλακές ανηλίκων, όπου κατηγόρησε τον υπουργό ότι προσπαθεί από το 2021 για τη δημιουργία τους. «Εγώ θα ντρεπόμουν να το φέρω (το νέο νομοσχέδιο για παράταση της λειτουργίας), σας συγχαίρω που το φέρατε» ανέφερε συγκεκριμένα. Για τις Φυλακές ανέφερε ότι ακόμα δεν εγκαταστάθηκε το νέο σύστημα απενεργοποίησης των κινητών και το έσπασαν. Οι φυλακές, είπε, είναι διευθυντήριο εγκλημάτων, ενώ διερωτήθηκε πού βρίσκεται ο νόμος για τις παρακολουθήσεις.

Κριτική ασκήθηκε και από τον έτερο βουλευτή του ΑΚΕΛ Άριστο Δαμιανού, ο οποίος ανέφερε ότι έχουμε δολοφονίες υπό το φως της ημέρας σε κατοικημένες περιοχές, παραβιάζονται κατοχυρωμένα δικαιώματα έκφρασης, είχαμε τις πυρκαγιές ενώ υποτίθεται ότι ήμασταν πανέτοιμοι. «Έχετε προκαλέσει την μεγαλύτερη θεσμική κρίση όλων των εποχών (εννοώντας τη σύγκρουση θέσεων Κυβέρνησης και Γενικού Εισαγγελέα για τις αλλαγές στη Νομική Υπηρεσία) έπρεπε να γίνονταν άλλοι χειρισμοί και η Βουλή καλείται να κάνει διαιτησία. Υπάρχει έντονη ανασφάλεια στο κοινό σήμερα παρά τα μέτρα που λαμβάνονται», παρατήρησε ο κ. Δαμιανού.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης παίρνοντας το λόγο ανέφερε αρχικά ότι «αντιπαρέρχομαι τις δύο προεκλογικές δηλώσεις των δύο βουλευτών του ΑΚΕΛ. Ο χώρος κράτησης ανηλίκων θα είναι έτοιμος μετά που θα ετοιμαστεί το προαναχωρησιακό κέντρο στη Μεννόγεια. Η αναδιαμόρφωση του χώρου θ’ αρχίσει μετά που θα είναι έτοιμες οι Λίμνες, οι οποίες θα ολοκληρωθούν το πρώτο εξάμηνο του 2026. Στον προϋπολογισμό προβλέπεται μισό εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τις νομοθεσίες για παρακολούθηση των τηλεφώνων και τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα, τα νομοσχέδια βρίσκονται στη Νομική Υπηρεσία. Αυτό για την απενεργοποίηση τηλεφώνων προχώρησε και έχουμε εγκαταστήσει ένα πολύ σύγχρονο σύστημα εντός του κτηρίου των Φυλακών. Δεν έχει επ’ ουδενί ζημιά το σύστημα, καταστράφηκε ένας αισθητήρας 10 ευρώ, έχει αντικατασταθεί. «Δεν μπορείτε να βαδίζετε εντός της υπερβολής. Πολλά θέματα που έχετε θίξει ανάγονται στην υπερβολή».

Ακολούθησε η εξής αντιπαράθεση:

– Δαμιανού: Είσαι ο μόνος υπουργός που θίγει το ΑΚΕΛ, εγώ μίλησα για ανεπάρκεια εκ μέρους σας.

– Χαρτσιώτης: Δεν σέβεστε τον χώρο και ακούω σχόλια απαξιωτικά για εμένα και την κυβέρνηση.

Για εκσυγχρονισμό στη Νομική Υπηρεσία ο υπουργός ανέφερε ότι ουδεμία κρίση έχει επέλθει. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Δεν είναι μόνο προεκλογική δέσμευση του Προέδρου, είναι και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Μετά από 65 χρόνια δεν μπορεί να μην προχωρούμε μπροστά όταν οι αλλαγές επιβάλλονται από ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Τελικά, η έντονη συζήτηση έληξε με την παρέμβαση της προέδρου της Επιτροπής Χριστιάνας Ερωτοκρίτου.