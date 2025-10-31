Για ακόμα ένα χρόνο ζητείται παράταση για τη δημιουργία φυλακών ανηλίκων, αφού τα έργα στο προαναχωρησιακό κέντρο Λίμνες στη Μεννόγεια δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί.

Με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, ζητείται όπως η ημερομηνία 1/1/2026, που ορίζει ο νόμος για την κράτηση παιδιών που καταδικάζονται σε ποινή φυλάκισης σε ειδικό χώρο κράτησης εντός φυλακών, να παραταθεί, μέχρι την έναρξη λειτουργίας χώρου κράτησης παιδιών. Η περίοδος παράτασης της υφιστάμενης νομοθεσίας εκτιμάται ότι δεν θα υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με απόφαση της Κυβέρνησης, οι φυλακές ανηλίκων θα ανεγερθούν στον σημερινό χώρο κράτησης μεταναστών (ΧΩΚΑΜ) στη Μεννόγεια. Οι μετανάστες που κρατούνται εκεί θα μεταφερθούν στο Κέντρο Λίμνες στην ίδια περιοχή, το οποίο ακόμα δεν είναι έτοιμο, ενώ πρέπει οι χώροι στη Μεννόγεια να ανακαινιστούν ώστε να είναι φιλικοί για παιδιά. Στον ίδιο χώρο θα κρατούνται και οι υπόδικοι ανήλικοι, ώστε να επιλυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα. Σημειώνεται ότι η Βουλή είχε δώσει ήδη μια παράταση για τη δημιουργία χώρου κράτησης ανηλίκων, λόγω της αλλαγής της χρήσης του, αφού σύμφωνα με το αρχικό νομοσχέδιο, προβλεπόταν πως την ασφάλειά του και τη διαχείρισή του θα είχε ιδιώτης, ενώ τώρα όλα θα τα χειρίζεται το κράτος, πλην τη λειτουργία του.

Στο μεταξύ, με άλλο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, ποινικοποιείται η κατοχή, χρήση, εισαγωγή και εξαγωγή στις ή από τις φυλακές, κινητού τηλεφώνου ή άλλου φορητού μέσου επικοινωνίας από οποιοδήποτε πρόσωπο, κρατούμενο ή μη. Προβλέπονται ποινές φυλάκισης μέχρι δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €6.000 ή και στις δύο ποινές και το κινητό τηλέφωνο υπόκειται σε κατάσχεση. Η ίδια ποινή προβλέπεται και για τους επισκέπτες στους οποίους μπορεί να επιτραπεί με οδηγίες του διευθυντή φυλακών η εισαγωγή αντικειμένων τηλεφωνίας ή άλλων συσκευών και δίνονται παράνομα σε κρατούμενους.

Στο νομοσχέδιο υπάρχει ειδική πρόνοια που αφορά σε πιο αυστηρές ποινές όταν μέλος του προσωπικού των φυλακών, αποπειράται να εισάξει κινητό. Σύμφωνα με σχετική πρόνοια, δεσμοφύλακας σε περίπτωση καταδίκης για εισαγωγή κινητού στις φυλακές, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €10.000 ή και στις δύο αυτές ποινές.