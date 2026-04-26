Πολύ καλές εντυπώσεις άφησε, κατά την πρώτη του θητεία στη Βουλή, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης, ο οποίος, πέραν των μαραθωνίων στους οποίους συχνά πυκνά συμμετέχει στην Κύπρο και στο εξωτερικό, καθημερινά έκανε αγώνες δρόμου και στην κοινοβουλευτική δράση.

Κατά τη συμμετοχή του στις κοινοβουλευτικές Επιτροπές Οικονομικών, Ελέγχου, Εξωτερικών και Ενέργειας προέβη σε σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες συνέβαλαν σε αποφάσεις για το κοινό καλό.

Δεν εξυπηρετούσε συμφέροντα, ενώ δεν δίστασε πολλές φορές να επικρίνει κάποιους άλλους που εξόφθαλμα το έπρατταν.

Μάλιστα, κατά την πενταετή του παρουσία στη Βουλή, απέφευγε λαϊκίστικες προσεγγίσεις, έμεινε μακριά από τις αντιπαραθέσεις και σεβόταν όλους τους συναδέλφους του, ενώ γινόταν και το αντίστροφο.

Άλλωστε, για αυτόν τον λόγο έχαιρε εκτίμησης και από τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Ε.ΠΑ