Παραγωγική και αποτελεσματική ήταν, στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, η βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου.

Κρατούσε τις ισορροπίες, γεφύρωνε τις διαφορές των κομμάτων, ενώ ήταν σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τους τεχνοκράτες των υπουργείων και των διάφορων κρατικών τμημάτων, με αποτέλεσμα να βρίσκει λύσεις σε καθοριστικά ζητήματα για την οικονομία.

Σημαντική ήταν η συμβολή της στη διαμόρφωση των τελικών νόμων για τη φορολογική μεταρρύθμιση, στην έγκριση των κρατικών προϋπολογισμών, καθώς και αυτών των ημικρατικών οργανισμών, στις εκποιήσεις κ.λπ.

Στο παραπέντε της αυτοδιάλυσης της Βουλής, συνήλθε η Επιτροπή Οικονομικών και, μέσα σε 45 λεπτά, κατέληξε σε συναινετική φόρμουλα για την πλειοψηφία των αναπομπών για τις εκποιήσεις. Η Χριστιάνα σήκωσε ψηλά τον πήχη και ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει ανάλογη συνέχεια στην Επιτροπή Οικονομικών και στην επόμενη Βουλή. Ε.ΠΑ