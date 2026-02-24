Στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διάσκεψη των Επιτροπών Οικονομικών και Προϋπολογισμού των 27 κρατών μελών, με αντικείμενο τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Της διάσκεψης προήδρευσε η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, η οποία συντόνισε συνεδρία αφιερωμένη στην τεχνολογική αυτονομία, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη στήριξη της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παράλληλα, προήδρευσε εργασιών που επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων του νέου Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028–2034.

Κεντρικοί ομιλητές της διάσκεψης ήταν ο Νομπελίστας οικονομολόγος Χριστόφορος Πισσαρίδης και ο τέως Πρωθυπουργός της Ιταλίας και νυν Πρόεδρος του Ινστιτούτο Ζακ Ντελόρ, Ενρίκο Λέττα, οι οποίοι ανέπτυξαν τις θέσεις τους γύρω από τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν σήμερα την ευρωπαϊκή οικονομία: τη στρατηγική αυτονομία, τη χρηματοδότηση της καινοτομίας, τη γεφύρωση του επενδυτικού κενού και την ανάγκη για ένα ισχυρό και ρεαλιστικό δημοσιονομικό πλαίσιο που θα στηρίζει την ανάπτυξη χωρίς να υπονομεύει τη σταθερότητα.

Η κυπριακή αντιπροσωπεία, με συντονισμένο και τεκμηριωμένο λόγο, ανέδειξε την ανάγκη οι μικρότερες οικονομίες της Ένωσης να έχουν ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών που αφορούν την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της τεχνολογικής αναβάθμισης, της στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της διασφάλισης κοινωνικής συνοχής στο νέο ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον.

Με τη συμμετοχή υψηλού επιπέδου ομιλητών και την ενεργό παρουσία των κοινοβουλευτικών επιτροπών των 27 κρατών μελών, η Κυπριακή Βουλή άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις για τη σοβαρότητα, την οργανωτική αρτιότητα και την ουσιαστική συμβολή της στον ευρωπαϊκό διάλογο. Η επιτυχής διοργάνωση της διάσκεψης επιβεβαιώνει τον αναβαθμισμένο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος στη διαμόρφωση των στρατηγικών επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών και γεωπολιτικών προκλήσεων.