Χωρίς την παραμικρή διάθεση επιστράτευσης διπλωματικής γλώσσας, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης δήλωσε το πρωί της Πέμπτης στο Πρωινό Δρομολόγιο του Τρίτου ότι «η διαφθορά έχει κόστος» και αναφέρθηκε σε «φυσικά πρόσωπα που έφαγαν χρήματα και έδωσαν το τερματικό Βασιλικού στην κινεζική κοινοπραξία».

Απαντώντας σε ερωτήσεις της Ελένης Βρετού για την επιστολή του ευρωπαϊκού μηχανισμού CINEA με την οποία ζητά την επιστροφή της ευρωπαϊκής χορηγίας που δόθηκε για το τερματικό Βασιλικού, ο κ. Παντελίδης είπε, μεταξύ πολλών άλλων, ότι σήμερα πληρώνουμε το κόστος της διαφθοράς, καθώς κάποιοι έφαγαν χρήματα και έδωσαν το έργο στους Κινέζους.

Ο ίδιος προσβλέπει στην ποινική έρευνα που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επισημαίνοντας όμως ότι και η προχθεσινή επιστολή του CINEA, που αφορά την κατακύρωση του έργου στην κοινοπραξία των Κινέζων «γεννά και ποινικές ευθύνες».

Είπε συγκεκριμένα ο κ. Παντελίδης: «Να πω κάτι στους ακροατές και τις ακροάτριες: Η διαφθορά έχει κόστος. Πραγματικό κόστος και ενεργειακό κόστος. Το 2019, συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, πρόσωπα που συμμετείχαν ή στήριζαν την Κυβέρνηση Αναστασιάδη, αποφάσισαν να δώσουν το έργο στους Κινέζους. Αυτή η απόφαση καταδικάστηκε από τους χρηματοδότες και χθες με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο μάς είπαν «θέλουμε πίσω τα λεφτά μας».

Ρωτήθηκε ο κ. Παντελίδης αν «ήταν μια λάθος απόφαση ή, όπως το βαφτίσατε, διαφθορά;» και απάντησε: «Κοιτάξτε, είτε θα μας πουν ότι αυτοί που πήραν τις αποφάσεις ήταν ηλίθιοι, είτε ήταν διαφθορά. Περιμένω να βγει κάποιος και να πει «ναι, είμαστε ηλίθιοι», που δεν νομίζω, διαφορετικά είναι διαφθορά. Να μιλούμε με απλή γλώσσα να μας καταλαβαίνει ο κόσμος. Κάποια φυσικά πρόσωπα έφαγαν χρήματα, και έδωσαν το έργο στους Κινέζους, και αυτή τη διαφθορά την πληρώνει σήμερα η κυπριακή Πολιτεία. Είναι τόσο απλό. Κάθε φορά που εκπλήσσεται ο κ. Χατζηγιάννης και όσοι στήριζαν αυτές τις αποφάσεις πριν μερικά χρόνια, να μην εκπλήσσονται. Αυτό είναι το κόστος όταν διεφθαρμένοι άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις με βάση προσωπικά συμφέροντα».

Όταν η δημοσιογράφος επισήμανε πως αυτοί που ευθύνονται για τις κακές αποφάσεις «έχουν ονοματεπώνυμα», ο βουλευτής του ΔΗΚΟ απάντησε: «Είναι αυτοί που πήραν τις αποφάσεις. Υπουργοί Ενέργειας, μέλη διοικητικού συμβουλίου ΕΤΥΦΑ, ΔΕΦΑ και ούτω καθεξής. Είναι εκεί καταγεγραμμένοι. Αυτό το πρόβλημα που προκάλεσαν, με αυτές τους τις αποφάσεις, είναι δύσκολο να λυθεί. Και αυτό επιχειρεί να κάνει αυτή η διακυβέρνηση. Αν κατηγορώ για κάτι -και χρησιμοποιώ τη λέξη σε εισαγωγικά- αυτή τη διακυβέρνηση, είναι γιατί δεν είπε από την πρώτη μέρα, όταν ανέλαβε, πόσο προβληματική ήταν εκείνη η απόφαση τότε. Δεν είπε από την πρώτη μέρα αυτό που λένε οι Ευρωπαίοι σήμερα».

Στη συνέχεια συμφώνησε ότι πρέπει να περιμένουμε το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να ανοίξει το κουτί της Πανδώρας, με αποδείξεις. Είπε όμως ότι ήδη η χθεσινή επιστολή γεννά και ποινικές ευθύνες.