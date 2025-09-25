Πολλοί στην κρατική μηχανή θεωρούσαν αναμενόμενη την επιμονή του CINEA να αξιώνει να του επιστραφούν 67.2 εκατ. ευρώ από τα περίπου 75 εκατ. που ξοδεύτηκαν στο τερματικό Βασιλικού, από το σύνολο των 101 εκατ. της χορηγίας που είχε αποφασιστεί το 2017 να δοθεί στην Κύπρο.

Πολλοί άλλοι όμως δοκίμασαν δυσάρεστη έκπληξη όταν πληροφορορήθηκαν πως ο ευρωπαϊκός μηχανισμός απέρριψε την εκτενή επιχειρηματολογία της Κυβέρνησης εναντίον της επιστροφής των χρημάτων και οριστικοποίησε με επιστολή του ημερομηνίας 22/9/25 το κυπριακό χρέος των 67.2 εκατ.

Χθες πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στη Νομική Υπηρεσία, υπό την προεδρία του Γενικού Εισαγγελέα, συνεργατών του, του υπουργού Ενέργειας και υπηρεσιακών, κατά την οποία συζητήθηκαν δύο θέματα:

–Το αίτημα του CINEA για επιστροφή της χορηγίας που χρησιμοποιήθηκε από τη Δημοκρατία, καθώς δεν ικανοποιήθηκε ότι τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες κατά την κατακύρωση του διαγωνισμού για το τερματικό στην κινεζική CPP.

– Αναζήτηση νόμιμων τρόπων να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την επιλογή νέου εργολάβου που θα ολοκληρώσει τα έργα στο Βασιλικό και θα παραδώσει υποδομές έτοιμες για παραλαβή και αποϋγροποίηση φυσικού αερίου. Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τα αποτελέσματα της σύσκεψης.

Η δυνατότητα της Κυβέρνησης να διεκδικήσει επανεξέταση του θέματος των 67 εκατ. από την ΕΕ και τον CINEA μοιάζει πολύ απομακρυσμένη. Ήδη έγιναν δύο προσπάθειες από το κράτος για να μεταπειστεί ο CINEA και απορρίφθηκαν από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό. Ο CINEA ενημέρωσε με την τελευταία επιστολή του ότι δεν προτίθεται να επανεξετάσει την απόφασή του και ότι θέλει τα χρήματα μέχρι τις 6 Νοεμβρίου. Ενημέρωσε επίσης για όλες τις διαδικασίες που θα πρέπει να τηρηθούν για να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα η πληρωμή από μέρους του κράτους.

Το πιο πιθανό σενάριο είναι να πληρωθούν μέχρι τον Νοέμβριο τα 67.2 εκατ., υπό τον φόβο να μην επιβαρυνθεί η Δημοκρατία και με τόκους αλλά και για να μην προκληθεί κάποιους είδους αντιαπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή και μηχανισμούς της Ένωσης. Κάποιες αρχικές σκέψεις για δικαστική μάχη με την Κομισιόν φαίνεται να έχουν εγκαταληφθεί, καθώς ίσως κάνουν τα πράγματα χειρότερα για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Δεν έγινε, από την άλλη, γνωστό αν εντοπίζεται νόμιμη διαδικασία ταχείας αναζήτησης και επιλογής νέου εργολάβου για όλα τα έργα που εκκρεμούν στο Βασιλικό. Το βέβαιο είναι πως τίποτε δεν πρόκειται να γίνει πριν ολοκληρωθούν οι μελέτες που ετοιμάζει ο τεχνικός σύμβουλος της ΕΤΥΦΑ, η γαλλική Technip. Στην ΕΤΥΦΑ ελπίζουν πως οι παρατηρήσεις και τα κενά που θα καταγράψουν οι Γάλλοι δεν θα είναι τόσα όσα για να επιβάλουν έναν νέο σχεδιασμό τύπου FEED, κάτι που θα σπαταλήσει και άλλο πολύτιμο χρόνο.

Ζητά προσφυγή στο Δικαστήριο της ΕΕ ο ΔΗΣΥ

Χθες βράδυ, ο ΔΗΣΥ εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα. Ζητά ολοκληρωμένη πληροφόρηση από την Κυβέρνηση. «Εάν το δημοσίευμα ισχύει (σ.σ. ισχύει) , σίγουρα πρόκειται για αρνητική εξέλιξη», σημειώνει.

Και προσθέτει το εξής ο ΔΗΣΥ, που μάλλον παραπέμπει σε αίτημά του για προσφυγή εναντίον της Κομισιόν και του CINEA στο Δικαστήριο της ΕΕ: «Δεδομένης της θέσης των κρατικών αρχών και της Κυβέρνησης για την ορθότητα των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, αλλά και της σοβαρότητας του ζητήματος, αντιλαμβανόμαστε ότι τα συμφέροντα του κράτους μας θα υποστηριχθούν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Καλούμε συνεπώς την Κυβέρνηση που έχει την ευθύνη, να προετοιμαστεί κατάλληλα για αυτό το ενδεχόμενο».

Και καταλήγει με το εξής: «Σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση ενδεχόμενης διαφθοράς, αναμένουμε το αποτέλεσμα των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οτιδήποτε μεμπτό θα πρέπει να πάρει αμέσως τον δρόμο της δικαιοσύνης».