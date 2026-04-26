Ο Κόουλ Τόμας Άλεν που άνοιξε πυρ στην αίθουσα χορού όπου λάμβανε χώρα το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, άφησε γραπτά στα οποία καλούσε να στοχοποιηθούν αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος ενώ υποστήριξε ότι είχε γράψει μανιφέστο από το οποίο προκύπτει πως «μισεί τους Χριστιανούς».

Στο μανιφέστο του ο 31χρονος αναφερόταν στον εαυτό του ως «ο φιλικός ομοσπονδιακός δολοφόνος», ενώ το μοίρασε σε μέλη της οικογένειάς του πριν το περιστατικό. «Όταν διαβάσεις το μανιφέστο του, είναι φανερό ότι μισεί τους Χριστιανούς, αυτό είναι σίγουρο. Μισεί τους Χριστιανούς και νομίζω ότι η αδελφή του, ή ο αδελφός του, στην πραγματικότητα παραπονιόταν γι’ αυτό. Είχαν φτάσει μάλιστα στο σημείο να παραπονεθούν στις αρχές. Ήταν, λοιπόν, ένας πολύ διαταραγμένος άνθρωπος», δήλωσε ο Αμερικανός.

Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς παραδέχτηκε επίσης σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC ότι ο ύποπτος είχε «κάποια γραπτά». Ο Μπλανς είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ο συλληφθείς φαινόταν να στοχεύει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά ότι η έρευνα σχετικά με το κίνητρό του βρισκόταν ακόμη σε αρχικό στάδιο.

«Λοιπόν, έχουν αρκετά καλές πληροφορίες», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News σχετικά με την πορεία της έρευνας για το κίνητρο του υπόπτου. «Είχε πολύ μίσος στην καρδιά του για αρκετό καιρό… Ήταν κάτι θρησκευτικό, ήταν έντονα αντιχριστιανικό», ανέφερε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αυτός και η Μελάνια Τραμπ είναι καλά. «Είναι μια χαρά. Εγώ είμαι καλά. Ήταν μια πολύ θλιβερή βραδιά από πολλές απόψεις. Ήταν όμως και μια βραδιά που ένωσε πολλούς ανθρώπους», δήλωσε ο Τραμπ.



Τι γράφει στο μανιφέστο

«Το να γυρνάς και το άλλο μάγουλο ισχύει όταν εσύ ο ίδιος είσαι καταπιεσμένος. Εγώ δεν είμαι το άτομο που βιάστηκε σε ένα κέντρο κράτησης. Δεν είμαι ο ψαράς που εκτελέστηκε χωρίς δίκη», έγραφε ο Άλεν στο μανιφέστο, το οποίο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, παραδόθηκε στην αστυνομία από συγγενή του, όπως αναφέρει η New York Post.

«Δεν είμαι ένα παιδί που σκοτώθηκε σε βομβιστική επίθεση σε σχολείο, ούτε ένα παιδί που λιμοκτονεί, ούτε μια έφηβη που κακοποιήθηκε από τους πολλούς εγκληματίες αυτής της κυβέρνησης. Το να γυρνάς το άλλο μάγουλο όταν καταπιέζεται κάποιος άλλος δεν είναι χριστιανική συμπεριφορά, είναι συνενοχή στα εγκλήματα του καταπιεστή», αναφέρει.

Ο Άλεν περιέγραψε τους στόχους του ως «αξιωματούχους της κυβέρνησης (με εξαίρεση τον [διευθυντή του FBI Κας] Πατέλ): «αποτελούν στόχους, με προτεραιότητα από τους υψηλότερα ιστάμενους προς τους χαμηλότερους». «Δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέψω σε έναν παιδόφιλο, βιαστή και προδότη να βάφει τα χέρια μου με τα εγκλήματά του», έγραψε ο Άλεν.

«Για να ελαχιστοποιήσω τα θύματα, θα χρησιμοποιήσω επίσης σκάγια αντί για μονόβολα (μικρότερη διείσδυση μέσα από τοίχους). Παρ’ όλα αυτά, θα περνούσα μέσα από τους περισσότερους από όσους βρίσκονται εδώ για να φτάσω στους στόχους, αν ήταν απολύτως απαραίτητο (με το σκεπτικό ότι οι περισσότεροι επέλεξαν να παρευρεθούν σε ομιλία ενός παιδόφιλου, βιαστή και προδότη και συνεπώς είναι συνένοχοι), αλλά ειλικρινά ελπίζω να μη φτάσει εκεί», έγραφε.

Ο Άλεν χλεύασε την έλλειψη μέτρων ασφαλείας στο ξενοδοχείο υποστηρίζοντας ότι Ιρανοί πράκτορες θα μπορούσαν να είχαν φέρει ακόμη πιο καταστροφικό οπλισμό και «κανείς δεν θα είχε πάρει χαμπάρι τίποτα».

«Το πρώτο πράγμα που παρατήρησα μπαίνοντας στο ξενοδοχείο ήταν η αίσθηση αλαζονείας. Μπαίνω με πολλαπλά όπλα και ούτε ένας από όσους βρίσκονται εκεί δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να αποτελώ απειλή», έγραψε.

«Η ασφάλεια της εκδήλωσης είναι όλη εκτός, επικεντρωμένη στους διαδηλωτές και σε όσους καταφθάνουν εκείνη τη στιγμή, γιατί προφανώς κανείς δεν σκέφτηκε τι συμβαίνει αν κάποιος έχει κάνει check-in από την προηγούμενη ημέρα. Αυτό το επίπεδο ανικανότητας είναι εξωφρενικό και ειλικρινά ελπίζω να διορθωθεί μέχρι τη στιγμή που αυτή η χώρα αποκτήσει ξανά πραγματικά ικανή ηγεσία», έγραφε.

Ο αδελφός του Άλεν ενημέρωσε το αστυνομικό τμήμα του Νιου Λόντον, στο Κονέκτικατ, για το μανιφέστο, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στη New York Post.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι η Μυστική Υπηρεσία έχει ανακρίνει την αδελφή του, που ζει στο Ρόκβιλ του Μέριλαντ, και διαπίστωσε ότι συχνά διατύπωνε ακραίες πολιτικές απόψεις και μιλούσε για το ενδεχόμενο να κάνει «κάτι» για να διορθώσει τα προβλήματα του κόσμου.

Ήταν μέλος μιας ομάδας που ονομάζεται «The Wide Awakes» και εκτιμάται ότι είχε συμμετάσχει σε διαμαρτυρία «No Kings» στην Καλιφόρνια, όπου σπούδαζε και εργαζόταν ως δάσκαλος.

