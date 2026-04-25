Αλλαγές στα καθήκοντα, εξουσίες, εξοπλισμό αλλά και ποινές για τους φρουρούς ασφαλείας, φέρνει τροποποιητικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Φρουροί σε δημόσια κτήρια, ή κρατικούς χώρους θα δικαιούνται να φέρουν αλεξίσφαιρα γιλέκα, προστατευτικά κράνη ακόμη και να κατέχουν ανιχνευτικούς σκύλους, καθώς και να διενεργούν έρευνα σε εισερχόμενα-εξερχόμενα πρόσωπα. Οι αλλαγές αυτές κρίθηκαν σκόπιμες ώστε να καθορίζονται με ακρίβεια τα καθήκοντα των ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας σε κρατικές υπηρεσίες, ενώ για πρώτη φορά για να εξασφαλίσει κάποιος άδεια να παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας θα πρέπει να παρακάθεται σε εξετάσεις.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, αλλάζει ο ορισμός «φύλακας», αφού τώρα θα σημαίνει φυσικό πρόσωπο το οποίο εργοδοτείται από ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και κατέχει άδεια που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και περιλαμβάνει:

(i) Άδεια φρουρού ασφαλείας, για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο νόμο και αφορούν ασφάλεια κτηρίων και χρηματαποστολών.

(ii) Άδεια τεχνικού ασφαλείας.

(iii) Άδεια ιδιώτη ερευνητή.

(ίν) Άδεια χρηματαποστολών για την παροχή της υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων ή άλλων πολυτελών αντικειμένων. Για την άδεια αυτή θα μπορούν τα γραφεία να χρησιμοποιούν θωρακισμένα οχήματα για σκοπούς χρηματαποστολής ή μεταφοράς άλλων πολύτιμων αντικειμένων.

Οι φύλακες θα μπορούν να διενεργούν έλεγχο εσωτερικού και εξωτερικού χώρου εγκαταστάσεων και περιμετρική επιτήρηση και έλεγχο εγκαταστάσεων οι οποίες καθορίζονται από τον υπουργό Δικαιοσύνης με σχετικό διάταγμα. Επίσης θα δικαιούνται να ελέγχουν πρόσωπα, αποσκευές και αντικείμενα σε χώρους κρατικών κτιρίων και κτιρίων κρατικών οργανισμών, τμημάτων και υπηρεσιών, με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων. Προνοείται ακόμα ότι κάθε φύλακας δύναται, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, να διενεργεί έρευνα ή / και επιθεώρηση προσώπου που εισέρχεται ή εξέρχεται στους χώρους ευθύνης του.

Παράλληλα, ο ιδιώτης φύλακας, δηλαδή το πρόσωπο που δεν εργοδοτείται από ιδιωτικό γραφείο παροχής ασφάλειας, ενεργεί ως αυτοεργοδοτούμενος και απαγορεύεται να παρέχει υπηρεσίες σε ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας ή να εργοδοτείται από ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας.

Καθορίζονται ακόμα τριών ειδών άδειες που θα δίνονται από τον Αρχηγό Αστυνομίας για τις υπηρεσίες που θα παρέχουν τα ιδιωτικά γραφεία ασφάλειας ως εξής:

– Άδεια Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης και Προστασίας.

– Άδεια Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Φύσεως.

– Άδεια Παροχής Υπηρεσιών Έρευνας.

Όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο, ένα γραφείο μπορεί ταυτόχρονα να εμπίπτει σε περισσότερες από μία κατηγορίες, αναλόγως των υπηρεσιών που προσφέρει, νοουμένου ότι έχει καταβάλει τα αντίστοιχα τέλη που έχουν καθορισθεί για κάθε κατηγορία.

Καθορίζεται επιπρόσθετα με την υπό εισαγωγή νομοθεσία, ότι ο Αρχηγός Αστυνομίας δύναται να εγκρίνει τη χρήση αλεξίσφαιρων γιλέκων, προστατευτικών κρανών ή οποιονδήποτε άλλων οργάνων, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Ωστόσο δεν προβλέπεται η κατοχή, μεταφορά και χρήση οπλισμού. Ένα άλλο στοιχείο που εισάγεται με τη νέα νομοθεσία, είναι η χρήση εκπαιδευμένων σκύλων για σκοπούς ιχνηλασίας ή ανίχνευσης. Η χρήση τους επιτρέπεται νοουμένου ότι τηρούνται οι πρόνοιες του «περί Σκύλων Νόμου», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται με σκοπό την ασφάλεια των πολιτών.

Άδεια φύλακα μόνο μετά από εξέταση

Μια από τις ουσιώδης αλλαγές που εισάγονται αφορούν στις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί κάποιος για να εξασφαλίσει άδεια φύλακα ή ιδιώτη φύλακα.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, άδεια μπορεί να χορηγηθεί σε κάποιον που έχει νόμιμα απαλλαγεί από την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή δεν έχει τύχει αναβολής εκπλήρωσης τους δυνάμει του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, για λόγους ψυχικής υγείας. Επίσης, δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα που καθορίζονται στον περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμο του 2000 και στον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2021, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. Επίσης, να μην έχει καταδικαστεί τα τελευταία τρία χρόνια για οποιοδήποτε αδίκημα του συγκεκριμένου Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Για πρώτη φορά η χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος φύλακα ή ιδιώτη φύλακα τελεί υπό την προϋπόθεση επιτυχούς συμμετοχής του αιτητή σε εξέταση. Η εξέταση είναι γραπτή ή προφορική ή συνδυασμός αυτών και διενεργείται από τον Αρχηγό Αστυνομίας.

Ποινές για υπηρεσίες φύλαξης χωρίς άδεια

Με το νομοσχέδιο καθορίζονται ποινές και για όσους χρησιμοποιούν άτομα για παροχή ασφάλειας ή δέχονται υπηρεσίες από μη αδειούχους. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι πρόσωπο που αναθέτει σε μη αδειούχα πρόσωπα την παροχή υπηρεσιών φύλακα είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €30.000 ή και στις δύο αυτές ποινές.

Επίσης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δέχεται υπηρεσίες ασφαλείας από πρόσωπο το οποίο δεν κατέχει άδεια παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ή δεν κατέχει άδεια για παροχή της παρεχόμενης υπηρεσίας ασφαλείας ή χωρίς ενυπόγραφη συμφωνία παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €30.000,00 ή και στις δύο αυτές ποινές»∙