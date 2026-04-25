Αφού ξεκαθάρισαν οι πέντε αναπομπές των νόμων για τις εκποιήσεις και το πλαίσιο αφερεγγυότητας, σειρά παίρνουν τώρα οι τέσσερις αναφορές νομοθεσιών στις οποίες προχώρησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Στις 29 του μήνα έχει οριστεί η έναρξη της εξέτασης των αναφορών του Προέδρου από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο. Η Δημοκρατία θα εκπροσωπηθεί από τον Γενικό Εισαγγελέα, ενώ η Βουλή από ιδιώτη δικηγόρο. Οι αναφορές αφορούν τροποποιήσεις στον νόμο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως και, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της Νομικής Υπηρεσίας, περιλαμβάνουν έκδηλα αντισυνταγματικές πρόνοιες και καταστρατηγούν ουσιώδη άρθρα του Συντάγματος.

Οι αναφορές

Οι νομοθεσίες που έχουν αναφερθεί στο Ανώτατο είναι οι εξής:

–Πρόταση νόμου ΔΗΣΥ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και ανεξάρτητων βουλευτών, που προβλέπει ότι στην περίπτωση κατά την οποία ενυπόθηκο ακίνητο, που αποτελούσε εξασφάλιση σε δάνειο, πωλείται μέσω πλειστηριασμού ή ανακτάται από ενυπόθηκο δανειστή, η εγγύηση που παρέχεται από τους εγγυητές του δανείου περιορίζεται και δεν υπερβαίνει το ποσό του αρχικού δανείου.

–Πρόταση ΔΗΚΟ, με την οποία διασφαλίζεται ότι ο ενυπόθηκος δανειστής είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει τόσο τη δυνατότητά του να εκποιήσει όλες τις εμπράγματες εξασφαλίσεις όσο και να εξασφαλίσει δικαστική απόφαση εναντίον του πρωτοφειλέτη, προτού στραφεί και λάβει οποιαδήποτε μέτρα εναντίον του εγγυητή.

–Πρόταση νόμου ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ, που προβλέπει ότι μετά την εκποίηση ενυπόθηκου ακινήτου, εάν το προϊόν που εισπράττεται από την πώληση ή τον πλειστηριασμό δεν καλύπτει το ποσό του ενυπόθηκου χρέους, πλέον τόκων, το υπόλοιπο της οφειλής να διαγράφεται.

–Πρόταση νόμου ΔΗΠΑ, με την οποία αναστέλλονται μέχρι το τέλος του χρόνου οι διαδικασίες εκποίησης κύριας κατοικίας αξίας €350.000.

Οι λόγοι της αναφοράς στο Ανώτατο

Κυβερνητική πηγή, μιλώντας στον «Φ», ανέφερε πως έγινε αναφορά των τεσσάρων νόμων, καθώς, εάν ο Πρόεδρος συναινούσε, θα διαμορφωνόταν ένα πλαίσιο το οποίο θα μετέθετε και θα διεύρυνε το πρόβλημα, ενώ παράλληλα θα δημιουργούσε νέες αδικίες. Επίσης, υποστήριξε πως η αποδυνάμωση του μηχανισμού εκποιήσεων δεν οδηγεί σε δικαιότερο σύστημα, αλλά ενδέχεται να ενθαρρύνει στρατηγικούς κακοπληρωτές, να μειώσει την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών ρύθμισης, να δημιουργήσει αδικίες εις βάρος των συνεπών δανειοληπτών και να αυξήσει τον ηθικό κίνδυνο στην κοινωνία.

Όπως είπε, η Πολιτεία οφείλει να προστατεύει, να παρεμβαίνει εκεί όπου υπάρχουν αδυναμίες και ταυτόχρονα να διατηρεί εργαλεία που ενισχύουν τη ρύθμιση, την πειθαρχία και τη συνολική σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος. Όλα αυτά, σημείωσε, δεν διασφαλίζονταν από τις τέσσερις νομοθεσίες, γι’ αυτό και έχουν αναφερθεί.

Την ίδια ημέρα έχει οριστεί και η εξέταση στο Ανώτατο Δικαστήριο του νόμου για το άνοιγμα λογαριασμών πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Υπενθυμίζεται πως αρχικά ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προχώρησε σε αναπομπή του νόμου, την οποία απέρριψε η Ολομέλεια της Βουλής, γι’ αυτό και ακολούθησε η αναφορά.

Οι αναπομπές

Σε σχέση με τις τέσσερις αναπομπές των νόμων, τις οποίες αποδέχθηκε είτε ολικώς είτε μερικώς την Πέμπτη η Βουλή, τις επόμενες ημέρες θα προωθηθούν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος, εάν συναινέσει στις αλλαγές που έκαναν στα κείμενα τα κόμματα, θα τις υπογράψει, αλλιώς θα προχωρήσει σε αναφορά στο Δικαστήριο.

Αρχές της επόμενης εβδομάδας, τα τελικά κείμενα των νόμων θα προωθηθούν από τη Βουλή στην Προεδρία της Δημοκρατίας, η οποία θα αναμένει τις οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα για τον τρόπο χειρισμού τους. Νομικοί κύκλοι εκτιμούν πως τρεις από τις τέσσερις νομοθεσίες θα πάρουν το πράσινο φως, ενώ μία νομοθεσία πιθανόν να χρειαστεί να τεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Όπως ανέφεραν στον «Φ», οι τροποποιήσεις που έγιναν αντιμετωπίζουν τα κενά και τα άλλα λάθη που εντοπίστηκαν. Οι τρεις νομοθεσίες οι οποίες φαίνεται να προκρίνονται είναι η πρόταση του ΔΗΚΟ, με την οποία θα λειτουργεί ξεχωριστός και ανεξάρτητος μηχανισμός για να προστατευθούν αποτελεσματικά τα δικαιώματα των δανειοληπτών.

Επίσης, αφορούν την πρόταση του ΕΛΑΜ, με την οποία απαγορεύεται στους πιστωτές να απαιτούν πρόσθετες εξασφαλίσεις από τους δανειολήπτες, όταν το ποσό του δανείου υπερκαλύπτεται από την υποθήκη, καθώς και την πρόταση των Οικολόγων για το πλαίσιο αφερεγγυότητας.

Η νομοθεσία που κινδυνεύει να αναφερθεί προέρχεται από το ΑΚΕΛ, το ΔΗΚΟ και τη ΔΗΠΑ και απαγορεύει στις τράπεζες να επιβάλλουν επιπλέον τόκους σε περίπτωση κατά την οποία το οφειλόμενο ποσό πιστωτικής διευκόλυνσης, περιλαμβανομένων των τόκων, ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού χρέους. Ο βασικός λόγος της αναφοράς είναι η αναδρομικότητα και ο επηρεασμός των υφιστάμενων δανειακών συμβάσεων.