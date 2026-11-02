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Ένα έργο που ταλαιπωρήθηκε από κακοτεχνίες και αλλαγές σχεδίων από τη στιγμή που ανακοίνωσε την ανακαίνισή του, εγκαινίασε τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ, στην τελευταία ομιλία του πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές αύριο Τρίτη.

Δεν είναι άλλο από την Reflecting Pool, η μεγάλη τεχνητή λίμνη στην Ουάσινγκτον στην οποία αντανακλώνται τα μνημεία για τον Τζορτζ Ουάσινγκτον και τον Αβραάμ Λίνκολν.

Αφού μιλούσε για περίπου 20 λεπτά για τη λίμνη, ο Ντόναλντ Τραμπ πέρασε και στις ενδιάμεσες εκλογές, για να πει ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι οι υποψήφιοι των Δημοκρατικών: γιατί είναι υπέρ των τζιχαντιστών και των Αδελφών Μουσουλμάνων και «άλλους που δεν τους φαντάζεστε». Αυτοί οι υποψήφιοι στηρίζουν αποτρόπαιες πολιτικές, κάνοντας ειδική αναφορά στις θέσεις τους για το μεταναστευτικό και τα δικαιώματα των τρανς ατόμων. «Θα υπερασπιστούμε τη χώρα μας, τον πολιτισμό μας και την κληρονομιά μας για τις επόμενες γενιές», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος..

Trump: "The Democrat Party has nominated some of the most extreme and dangerous slate of candidates in American history … We fought for 250 years to make it great, we're not going to let it be torn down by a bunch of people that have failed everywhere they've been." pic.twitter.com/9HCiTZhfGb — The Post Millennial (@TPostMillennial) November 2, 2026

Παλέψαμε 250 χρόνια για να κάνουμε τη χώρα μας μεγάλη, δεν θα την καταστρέψουν κάποιοι αποτυχημένοι τύποι από τους Δημοκρατικούς, είπε σε άλλο σημείο.

Αναφέρθηκε μετά στα επιτεύγματά του, όπως το ότι «έχουμε τη Γροιλανδία, ευχαριστούμε τη Δανία και την Ευρώπη για αυτό», αλλά και στο ότι τήρησε «όλες υποσχέσεις που έδωσε».

Trump:



We also have Greenland now.



We want to thank Denmark and Europe for making that possible. pic.twitter.com/VwMI7NI1w0 November 2, 2026 Επιπρόσθετα, κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι επιχειρούν να προκαλέσουν σύγχυση στους ψηφοφόρους στην Αλάσκα, τοποθετώντας στο ψηφοδέλτιο έναν υποψήφιο με το όνομα Νταν Σάλιβαν, τον οποίο χαρακτήρισε «ψεύτικο», κάνοντας λόγο για «εκλογική νοθεία».

Συγκεκριμένα, στο ψηφοδέλτιο της πολιτείας περιλαμβάνεται ο Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν, ένας ελάχιστα γνωστός υποψήφιος που κατεβαίνει χωρίς κομματική υποστήριξη, ενώ υποψήφιος είναι και ο εν ενεργεία Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Νταν Σάλιβαν. Σύμμαχοι του τελευταίου έχουν κατηγορήσει τους Δημοκρατικούς ότι επιχειρούν να παραπλανήσουν το εκλογικό σώμα, εκμεταλλευόμενοι τη συνωνυμία των δύο υποψηφίων.

«Ήθελα να την ονομάσω λίμνη Τραμπ»

Σήμερα ανακοινώνω ότι ανοίγει ξανά η λίμνη, είπε στην αρχή της ομιλίας του ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας για ένα «πολύ ειδικό μέρος» στο κέντρο της πρωτεύουσας των ΗΠΑ.

Αποκάλυψε ότι «σκεφτήκαμε σοβαρά να την πούμε Trump Reflecting Pool», αλλά, όπως καθησύχασε το ακροατήριο, ήταν ένα αστείο. «Θα το ανακοινώσουμε κάποια στιγμή αύριο. Είμαι σίγουρος ότι ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ θα διασκεδάσει πολύ ανακοινώνοντάς το», είπε και πρόσθεσε ότι «απλώς αστειεύομαι».

Trump: "We're giving serious thought to changing the name to the Trump Reflecting Pool" pic.twitter.com/CvndgMhZfK — Aaron Rupar (@atrupar) November 2, 2026

Ο Αμερικανικός πρόεδρος υποστήριξε από την αρχή ότι η λίμνη «δεν λειτουργούσε ποτέ σωστά» επί «γενιές ολόκληρες» και ασχολήθηκε για ώρα με τα προβλήματα της ανακαίνισης και όσα ταλαιπορούσαν την λίμνη, όπως τις διαρροές και τα άλγη.

Επιτέθηκε -πολλές φορές μάλιστα- σε προκατόχους του, τον Μπαράκ Ομπάμα και τον Τζο Μπάιντεν, που, όπως ισχυρίστηκε ο Τραμπ, ξόδεψαν πολλά, αλλά τα προβλήματα συνεχίζονταν και η λίμνη «ήταν βούρκος». Σήμερα, είπε σε άλλο σημείο, είναι ένα «έργο τέχνης».

Trump on the Reflecting Pool: "We went through a lot with vandalism. The vandalism was unprecedented. People don't like talking about it." pic.twitter.com/9mhZNdPpTZ — Aaron Rupar (@atrupar) November 2, 2026

Ανακατεύτηκα με το θέμα τους τελευταίους μήνες, κάναμε σπουδαία δουλειά, πιάσαμε και βανδάλους, είπε ο Τραμπ και εξήγησε ότι «φτιάξαμε και πολλά μνημεία στην Ουάσινγκτον, το πιο σημαντικό ότι μειώσαμε κατακόρυφα την εγκληματικότητα στην πόλη».

Κόστισε ελάχιστα μπροστά στα λεφτά που έβαλαν ο Ομπάμα και άλλοι πρόεδροι, τόνισε σε άλλο σημείο πριν αρχίσει να δείχνει φωτογραφίες με τα έργα της ανακαίνισης.

Στην ομιλία του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι η Ουάσινγκτον έχει μετατραπεί από μία από τις πιο επικίνδυνες πόλεις των ΗΠΑ σε μία από τις ασφαλέστερες.

«Ίσως το σημαντικότερο πράγμα που διορθώσαμε είναι η εγκληματικότητα, καθώς έχει μειωθεί σχεδόν κατά 90%». «Θα φτάσει στο 100%. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, θα πλησιάσει πολύ το 100%», πρόσθεσε, τονίζοντας: «Τήρησα κάθε υπόσχεση που έδωσα».

Ο Τραμπ, πάντως, δεν παρουσίασε στοιχεία ή συγκεκριμένα δεδομένα που να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό του για τη μείωση της εγκληματικότητας στην αμερικανική πρωτεύουσα.

«Η μεγαλύτερη πτώση για το πετρέλαιο»

Για την οικονομία και την ακρίβεια, ζητήματα που βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των Αμερικανών ψηφοφόρων ενόψει των εκλογών, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι τα προσωπικά εισοδήματα έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, ενώ το ποσοστό της φτώχειας βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Παράλληλα, υποσχέθηκε ότι, σε περίπτωση εκλογικής νίκης των Ρεπουμπλικανών, κάθε ενήλικος πολίτης στις ΗΠΑ θα λάβει 5.000 δολάρια, τα οποία θα μπορεί να διαθέσει αποκλειστικά για αγορές εντός της χώρας.

Αναφερόμενος στην αυριανή εκλογική αναμέτρηση, ο Τραμπ κάλεσε τους ψηφοφόρους να στηρίξουν τους Ρεπουμπλικανούς, τονίζοντας ότι «πρέπει να διατηρήσουμε το Κογκρέσο μας ισχυρό, ελεύθερο, με λίγη από την παραδοσιακή αμερικανική κουλτούρα».

«Έχω ταξιδέψει σε ολόκληρη τη χώρα. Η Αμερική είναι έτοιμη να προχωρήσει, έτοιμη να ψηφίσει», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Την πτώση των τιμών του πετρελαίου προέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι καταγράφηκε η μεγαλύτερη ημερήσια μείωση όλων των εποχών, παρά το γεγονός ότι οι τιμές εξακολουθούν να βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

«Σήμερα το πετρέλαιο υποχώρησε κατά 10 δολάρια, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση στην ιστορία. Δεν έχει υπάρξει ποτέ άλλη ημέρα κατά την οποία η τιμή του να έχει μειωθεί τόσο πολύ, κατά 10 δολάρια», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στην πισίνα αντανάκλασης του Μνημείου του Λίνκολν.

Ο Τραμπ εκτίμησε, μάλιστα, ότι η πτωτική πορεία θα συνεχιστεί, συνδέοντάς την με τις εξελίξεις στη σύγκρουση με το Ιράν.

«Οι τιμές θα υποχωρήσουν ακόμη περισσότερο, καθώς κερδίζουμε απέναντι στο Ιράν, και μάλιστα με ευκολία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

protothema.gr