Μέσα σε ένα εξαιρετικά τεταμένο περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται ως η πιο επικίνδυνη κλιμάκωση των τελευταίων ετών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στη Γενεύη με τον Ιρανό ομόλογό τους, Αμπάς Αραγτσί, σε μια προσπάθεια εύρεσης διπλωματικής διεξόδου.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές του σε ιρανικούς στόχους, ενώ η Τεχεράνη απαντά με σφοδρές πυραυλικές επιθέσεις. Το ενδεχόμενο άμεσης αμερικανικής εμπλοκής παραμένει ανοιχτό. Νωρίς το πρωί, ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν το νότιο Ισραήλ, έπειτα από ισχυρά ισραηλινά πλήγματα στο Βιομηχανικό Πάρκο Σεφιντρούντ στο Ιράν.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα λάβει εντός των επόμενων δύο εβδομάδων την απόφασή του για το ενδεχόμενο στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν.

Μεγάλης έκτασης ζημιές προκλήθηκαν από ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο που έπληξε τη Μπερ Σεβά νωρίς το πρωί.



Το πλήγμα σημειώθηκε ακριβώς έξω από πολυκατοικίες, με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά αρκετά οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στον δρόμο. Ζημιές υπέστησαν και κοντινές κατοικίες.



Σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία έκτακτης ανάγκης Magen David Adom, πέντε άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά.

Ιρανική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, σημειώθηκε το πρωί με ΜΜΕ να κάνουν λόγο για άμεσο χτύπημα στην πόλη Μπερσεβά.

Το ισραηλινό ειδησεογραφικό πρακτορείο Yedioth Ahronoth, αναφέρει ότι ο δήμος της Μπερσεβά επιβεβαίωσε ότι η ιρανική πυραυλική επίθεση ήταν «άμεσο χτύπημα και όχι θραύσματα» από αναχαιτισμένο πύραυλο που έπεσε στο έδαφος.

MDA Spokesperson: Following the Red Alert sirens that were heard in the past few minutes in southern Israel, no reports of casualties have been received at this stage. MDA teams are being dispatched to scan the areas where reports were received. Updates as required pic.twitter.com/AioO24KS2a